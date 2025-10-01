นายกฯ เชื่อชัตดาวน์สหรัฐ ไม่กระทบไทย ยันเจรจาภาษีทรัมป์เรียบร้อย เดินหน้าตามข้อตกลง
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 1 ต.ค. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ลงมติโหวตคว่ำร่างงบประมาณ ส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐเดินหน้าสู่การชัตดาวน์ในรอบ 7 ปี ว่า เรื่องการชัตดาวน์ก็ถือว่าเป็นมาตรการของสหรัฐ แต่ในส่วนของไทยได้มีการเจรจาเรื่องภาษีลงตัวแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งน่าจะเป็นฝ่ายสหรัฐที่ยังไม่เรียบร้อย โดยเราจะเดินตามข้อตกลงที่ทำไว้ก่อนหน้านี้
ส่วนหลังจากนี้เรื่องเศรษฐกิจโลกอาจจะผันผวนหนัก จะเตรียมการรับมืออย่างไร นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เรื่องเศรษฐกิจไม่ได้เพิ่งมาผันผวน เรารับมือมาโดยตลอด ซึ่งต้องเตรียมหาตลาดใหม่ๆ ไม่ใช่รอพึ่งพาจากที่ใดที่หนึ่งอย่างเดียว ซึ่งการทำงานของตนก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว
ส่วนกรณีที่จังหวัดเพชรบุรีเริ่มมีการปลดแรงงานเป็นพันคน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ถามทุกเรื่องแบบนี้ไม่ได้ เราต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคในการสร้างรายได้ และเป็นอุปสรรคต่อการค้า รัฐบาลก็พร้อมที่จะคลายล็อกอุปสรรคนั้น อะไรที่ติดเรื่องกฎระเบียบตรงไหนที่โบราณก็ต้องแก้ไข พร้อมระบุว่า ไม่จำเป็นต้องสั่งการรัฐมนตรีดูแลเป็นพิเศษ เพราะทุกท่านรู้หน้าที่ตัวเองอยู่แล้ว ไม่ต้องบัญชาการอะไรมาก
ขณะที่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า สหรัฐก็มีมาตรการของเขา ซึ่งเป็นการชัตดาวน์เรื่องการเมือง ท้ายที่สุดก็คงจะมีทางออก ส่วนทางไทยยืนยันไม่มีผลกระทบ