อนุทินย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก เมินกัมพูชายื่นศาลโลกเรื่อง 2 ปราสาท

อนุทินย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์ของประเทศ เมินกัมพูชายื่นศาลโลกเรื่อง 2 ปราสาท
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีที่กัมพูชายื่นศาลโลกตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ปมปราสาทตาเมือนธมและปราสาทตาควาย มีข้อมูลหรือไม่ และศาลโลกได้รับเรื่องหรือไม่ ว่า ตนไม่ทราบ แต่เรื่องจุดยืนของเราคือจุดยืนของเรา กัมพูชาจะไปยื่นอะไรก็เป็นสิทธิของกัมพูชา เรามีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และจะยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศของไทยเป็นหลัก
ส่วนประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ที่ใกล้จะหมดวาระ นายอนุทินระบุว่า ในวันพรุ่งนี้ (2 ตุลาคม) จะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ซึ่งจะมีวาระการแต่งตั้งประธาน JBC อยู่ในนั้นด้วย
ส่วนจะวางตัวใครไว้หรือไม่ นายอนุทินตอบเพียงว่า ให้รอวันพรุ่งนี้ (2 ตุลาคม) ก่อน แต่ยอมรับว่า มีคนที่วางไว้แล้ว