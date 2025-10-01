ไชยชนก สั่งสอบเข้ม สินบน 40 ล้าน หลังปูดเอง แลกไม่ปราบสแกมเมอร์ ฮึ่มเอาผิดถึงที่สุด

“ไชยชนก” สั่งตั้ง คกก.สอบสวนข้อเท็จจริง สินบน “สแกมเมอร์ 40 ล้าน” เข้มเอาผิดถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ตนเอง ได้กล่าวตอบข้ออภิปรายของสมาชิกรัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วาระเรื่องด่วน 1 คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่อง การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่องที่มีการติดต่อตนมาทางอ้อมเพื่อเสนอติดสินบน เดือนละ 40 ล้านบาท ให้ละเว้นการปราบปรามและจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และเว็บไซต์ผิดกฎหมายนั้น
ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้ นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตามประเด็นข้อเท็จจริงดังกล่าวอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐาน เพื่อดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย ต่อไป
ขณะเดียวกัน หากพบข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดีอี มีส่วนร่วมในขบวนการทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบ กระทรวงดีอีพร้อมที่จะดำเนินการสอบสวน และเอาผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเช่น