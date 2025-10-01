เปิดวันลงทะเบียน คนละครึ่ง รัฐบาลหนู 20 ต.ค. ใช้ได้ 29 ต.ค. เปิดขั้นตอนใช้สิทธิ์
วันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุด ของโครงการคนละครึ่้งในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่า
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง จะนำโครงการคนละครึ่งเข้าครม.สัปดาห์หน้า
-เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิ์ 20 ต.ค.
-กลุ่มที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5(ครั้งล่าสุด) เข้าไปกดยืนยันตัวตนได้เลย
-กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ให้ลงทะเบียน 20 ต.ค. หากลงทะเบียนไม่ได้ให้ไปธนาคาร
-เงินเข้าเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่ 29 ตุลาคม รวมระยะเวลา 2 เดือน
กลุ่มผู้มีสิทธิ์
1.ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี 9 ล้านคน
รัฐจ่ายให้คนละ 2,000 บาท
ใช้จ่ายใน 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568
ใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน
-ประชาชนที่ร่วมโครงการร่วมจ่าย 2,000 บาท
2.ผู้ที่อยู่ในระบบภาษี จำนวน 11 ล้านคน
รัฐจ่ายให้คนละ 2,400 บาท
ใช้จ่ายใน 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568
ใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน
-ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ร่วมจ่าย 2,000 บาท
*ใช้จ่ายได้สูงสุด 400 บาทต่อวัน
**ใช้ไม่หมดในแต่ละวันสามารถนำไปใช้ในวันถัดไปได้ ภายในระยะเวลา 2 เดือน
-ส่วนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13 ล้านคน ไม่ได้สิทธิคนละครึ่ง
เพราะรัฐบาลเติมเงินให้ครั้งเดียว 1,700 บาท จากเดิม 300 บาท รวมเป็น 2,000 บาท
ใช้ได้ 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568
ใช้จ่ายตามวงเงินที่ซื้อจริง โอนเข้ากองทุนสวัสดิการแห่งรัฐและโอนตรงให้ผู้มีรายได้น้อย