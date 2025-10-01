กกต.เรียก ‘ศรีสุวรรณ’ ให้ถ้อยคำ ปมร้อง ‘โทนี่’ ไม่ใช่สมาชิกเพื่อไทย แต่ชี้นำทวงคืนมท. ส่อผิดกม.พรรค

กกต.เรียก ‘ศรีสุวรรณ’ ให้ถ้อยคำ ปมร้อง ‘โทนี่’ ไม่ใช่สมาชิกพรรค พท. แต่ชี้นำทวงคืน มท. ส่อผิด กม.พรรคการเมืองหรือไม่
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เดินทางมาให้ถ้อยคำต่อ กกต. หลังจากยื่นคำร้องต่อ กกต.และนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้ไต่สวนและสอบสวนนายโทนี่ ซึ่งมิใช่สมาชิกพรรคการเมืองใด แต่ไปให้สัมภาษณ์ทวงคืนกระทรวงมหาดไทย และต่อมาพรรคเพื่อไทยสามารถทวงคืนได้สำเร็จ อันเข้าข่ายพรรคการเมืองยินยอมให้โทนี่กระทำการอันมีลักษณะควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำกิจกรรมของพรรคไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่
กรณีดังกล่าว นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มอบให้คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองคณะที่ 1 ดำเนินการตามคำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ 2/2568 ลงวันที่ 8 ก.ค.68 เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากผู้ร้อง ซึ่งมีทั้งคลิปภาพและเสียงการให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พ.ค.68 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพฯ, การให้สัมภาษณ์ในรายการของ Nation TV ชื่อว่า “3 Editors” และสื่อมวลชนต่างๆ เมื่อวันที่ 30 พ.ค.68
นอกจากนั้น ยังมีคลิปภาพและเสียงการบรรยายงาน “55 Years Nation Exclusive Talk : Breaking Through Thailand’s Crisis-Chapter 1” ณ Nation TV สตูดิโอ และตอบคำถามของพิธีกร เมื่อวันที่ 9 ก.ค.68 ณ Nation TV สตูดิโอ รวมทั้งการร่วมถกแผนรับมือภาษีทรัมป์กับแกนนำพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 11 ก.ค.68 ณ บ้านพิษณุโลกอีกด้วย
การกระทำของนายโทนี่และพรรคเพื่อไทยดังกล่าว อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 หรือไม่ จึงเป็นหน้าที่และอำนาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองและ กกต.ที่จะต้องดำเนินการสืบสวน ไต่สวน ทำความจริงให้ปรากฎ เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้รู้ นักวิชาการ นักการเมือง จำนวนมาก ออกมาให้ความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์และหรือสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากต่อกรณีดังกล่าวว่าอาจเข้าข่ายการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำพรรคการเมืองได้
เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับเรื่องและตั้งเรื่องดังกล่าวโดยให้คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองคณะที่ 1 ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพิ่มเติมให้แน่นหนาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเป็นภารกิจขององค์กรรักชาติ รักแผ่นดินที่ต้องมาให้ถ้อยคำและมอบพยานหลักฐานแก่ กกต. ตามคำสั่งเรียก เพื่อร่วมทำความจริงให้ปรากฎ เพราะกฎหมายต้องเป็นกฎหมาย นั่นเอง