นายกฯ มอบนโยบาย ตร. สร้างกลไกสากลแก้ปัญหาภัยมั่นคงทุกรูปแบบ อยากเห็นคุมยาเสพติดได้

“นายกฯ” มอบนโยบาย “ตำรวจ” ย้ำ ต้องเป็นที่พึ่งประชาชน พร้อมปกป้องสถาบันด้วยชีวิต ไม่ให้ใครหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เชื่อ ความสัมพันธ์กับตร.ยิ่งกว่าพี่น้อง ไม่มีใครรู้จักดีเท่า “อนุทิน” เหตุ เป็นลูกเขยตำรวจ ชี้ อยากเห็นตำรวจพูดเต็มปาก “ภัยยาเสพควบคุมได้” แม้เปลี่ยนรัฐบาล แนะสร้างกลไกสากล แก้ปัญหาภัยความมั่นคงทุกรูปแบบ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 1 ตุลาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้บริหาร
โดยก่อนเข้าห้องประชุม นายอนุทิน ได้รับการต้อนรับจาก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้แนะนำผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมรับการเคารพจากกองเกียรติยศ
จากนั้น นายอนุทิน มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการตำรวจ และผู้บริหารจำนวน 338 นาย ว่า วันนี้ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง และรู้สึกแปลกๆ เพราะความสัมพันธ์ของพวกเรา ไม่ค่อยมีเช่นนี้เท่าไหร่ นั่งเกร็งมาตลอดตั้งแต่ลงจากรถ พี่ต่ายก็ได้รายงานจนมั่นใจว่าเรามีความเป็นพี่น้องกันมากกว่าเป็นระดับผู้บังคับบัญชา เรียกว่าเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่ เพราะคำว่าพี่น้องสำคัญกว่าเยอะ และมากกว่า 80 % ของนายตำรวจในห้องนี้ มีความผูกพัน และสัมพันธ์กันนับทศวรรษ หลายคนเคยเห็นตอนวิ่งอยู่แถวห้องสำนักงานของ พล.ต.อ.สนอง วัฒนวรางกูร อดีตรอง อ.ตร.ซึ่งเป็นพ่อตาของตน และบางคนเคยเห็นตนวิ่งอยู่ตรงสำนักงานของพล.ต.อ.ธวัชชัย ภัยลี้ อดีตรองผบ.ตร.ซึ่งเป็นที่ที่ตนได้พบกับพี่ต่าย และก็ทำให้ตนได้รู้จักกับหลาย ๆ คนในที่นี้
ดังนั้น ในวันนี้ถือเป็นการมาพบกัน หนึ่งในภาระหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้รับเชิญมาทำการมอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่ระดับผู้บังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งถือเป็นระดับนายพลทั้งนั้น
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อพูดถึงหน้าที่ตำรวจนั้น ตนตระหนักดีว่าอยู่ในอาชีพที่หนักที่สุดในโลก ตนได้เคยเห็นการทำงาน คนอื่นไปเที่ยวในช่วงเทศกาลแต่ตำรวจต้องอยู่เฝ้าพื้นที่ให้กับประชาชน ต้องทำงานอยู่ภายใต้การกดดันตลอดเวลา หลับนอนไม่เป็นเวลา บริหารจัดการเวลาส่วนตัวได้ยาก และแน่นอนว่าต้องอยู่ท่ามกลางภัยต่าง ๆ และความคาดหวังจากสังคมที่สูงมาก
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ตำรวจที่ถูกบ่มเพาะตั้งแต่เด็กถือเป็นที่พึ่งพา ตนเป็นเด็กที่อาม่าเลี้ยง ดื้อก็บอกจะให้ตำรวจจับหรือถ้าไม่ทำตามคำสั่งก็จะจับส่งตำรวจ ไม่ว่าทำอะไรก็จะส่งตำรวจอยู่เสมอสุดท้ายตนจึงได้มาเป็นลูกเขยตำรวจ แต่ก็ทำให้ตนได้บ่มเพาะนิสัย ที่ทำให้เชื่อมั่นในเรื่องของวินัยและความทุ่มเทเสียสละ ของตำรวจ หรือเรื่องของความคิดและเรื่องของการเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน ดังนั้น เมื่อเป็นผู้ที่พิทักษ์สันติราษฎร์มาดูแลประชาชนให้กับรัฐบาล ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่วันนี้ตนถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญพาวาสนาส่งให้มาเป็นหัวหน้ารัฐบาล และความสัมพันธ์ของตนกับคนทั้งหลายในห้องนี้ เหนือกว่าคำว่ามิตรภาพ ดังนั้นตนพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในทุกด้าน ทั้งในด้านการดูแลทรัพยากรบุคคลให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรม การเจริญเติบโตก้าวหน้าในด้านหน้าที่ราชการ สวัสดิการ การดูแลสุขภาพใจของพี่น้องตำรวจทุกนาย ไม่ใช่แค่ที่นั่งอยู่ในห้องนี้แต่ยังรวมถึงผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้ตำรวจมีความพร้อมในการดูแลประชาชน
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า การทำงานต่างๆ ตนได้มีโอกาสมาเรียนร่วมกับหลายคนในหลักสูตรรวมมิตร ทำให้ตนได้เห็นอัจฉริยภาพ ความสามารถทางราชการ ไม่ใช่เฉพาะตำรวจ หรือทหารข้าราชการพลเรือนเท่านั้น แต่สิ่งที่ทำให้ตนใกล้ชิดกับตำรวจ ตนได้เห็นความรู้ความสามารถ และทำให้ความรู้สึกต่อข้าราชการตำรวจความมั่นใจมากขึ้นหลายเท่าตัวจึงได้นำแนวความคิดยุทธศาสตร์ที่หลายคนได้พูดคุยกับตนในช่วงนี้ที่มาเข้ารับการอบรม จากนั้นเราก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันในหลายภารกิจ เมื่อตนได้เข้ามาร่วมทำงานในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในสมัยแรก ก็ได้กำกับดูแลทั้งกระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยว และกระทรวงสาธารณสุขทำให้ต้องร่วมงานกับตำรวจอย่างหนักในช่วงสถานะสถานการณ์โควิด-19 ต้องรับมือกับความกดดัน และความเครียดของประชาชน
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า สิ่งที่ตนยังต้องการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุกคนได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และทุ่มเททุกสรรพกำลังที่มีอยู่ คือเรื่องยาเสพติด ตนไม่อยากให้หัวหน้ารัฐบาลท่านไหนมาแล้วก็มาพูดเรื่องนี้กับท่าน ว่ายาเสพติดถือว่าเป็นภัยลำดับแรกที่สำคัญที่สุด จะต้องมีหมู่บ้านสีขาว มีการเอ็กซเรย์ แต่อยากให้หัวหน้ารัฐบาลไม่ว่าท่านไหนที่จะมาต่อจากตน เมื่อมาพบเรื่องนี้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ท่านสามารถลุกขึ้นยืนตอบแทนตำรวจทุกคนได้ว่าได้จัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นภัย แต่ก็เป็นภัยที่ตำรวจควบคุมได้ ปัญหาพนันออนไลน์ อาชญากรข้ามชาติ ค้ามนุษย์ หลอกลวงประชาชน และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชน ยิ่งปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ตนถามว่าแล้วชีวิตพวกเราสบายขึ้นหรือไม่ ชีวิตพวกเรากลับยิ่งเครียดขึ้นเป็นลำดับ มีเรื่องนี้เมื่อไหร่ตำรวจโดนก่อนมหาดไทยแน่นอน เพราะจะเกิดคำถามว่าตำรวจทำไมไม่จับไม่ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาต่อไป ต้องมีการโยกย้ายเรียกตัวช่วยราชการ ไม่มีปัจจัยอะไรเลยที่เป็นบวกให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากต้องมานั่งลงโทษกัน ดังนั้น สู้เราสร้างกลไกที่เป็นระดับสากล ไม่ว่าใครเข้ามาก็ขอให้ปฏิบัติตามกลไกนี้ และเชื่อว่ากลไกนี้จะต้องปราบอาชญากรรมต่างๆ ให้ได้ในระดับที่ไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามสูงสุดของประเทศ ส่วนเคสเล็กเคสน้อยถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ต้องไม่ให้เป็นภัยที่ทำลายประเทศ และทำลายพี่น้องประชาชนให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ส่วนเรื่องของการสนับสนุน ตนให้สัตยาบันกับผู้บัญชาการแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกท่าน ว่า นอกจากภารกิจหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ซึ่งตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก ตนไม่ยอมตั้งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เพราะอยากทำงานกับตำรวจโดยตรง ตนเชื่อว่าในยุคที่ตนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และยุคที่พวกพี่ๆทุกคนอยู่ตรงนี้ ไม่มีใครรู้จักตำรวจดีกว่าตน ไม่มีใครมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับตำรวจมากเท่าตน ตนเชื่อของตนแบบนี้ ตนจึงขอกำกับดูแลหน่วยงานนี้เองด้วยความภาคภูมิใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบสนองที่เท่าเทียมกันจากพี่ๆทั้งหลาย
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า วันนี้เป็นการสัมมนาของผู้ที่อยู่ในระดับบริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ละท่านมียศตั้งแต่พลตำรวจตรีขึ้นไป สำหรับตนถือว่าเป็นนายพลทั้งนั้น นายพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องไม่เป็นนายพลที่เขาบอกว่าเรี่ยราด แต่นายพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องมีความเข้มแข็งตั้งแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการแห่งชาติ และผู้ช่วยผู้บัญชาการแห่งชาติ ต้องเป็นเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ทำหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ และตนก็มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขด้วย ดังนั้นจะไม่มีช่วงไหนที่เราจะไม่สามารถบูรณาการทำงานความร่วมมือกันได้ ทั้งฝ่ายปกครอง และตำรวจ ที่เราจะบันดาลความสันติสุขทั้งหลายให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชน และประเทศชาติ
“ขอให้ทุกท่านยึดมั่นในหลักนิติธรรม และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้องค์กรของพวกเรา คือสำนักงานตัวแห่งชาติเป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่ดำรงความเป็นนิติรัฐให้กับประเทศไทย และเป็นที่พึ่งของประชาชน ในฐานะที่เขามองว่าเราคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของพวกเขา” นายกรัฐมนตรี กล่าว
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้พวกเราทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิด และไว้ใจกันมองประโยชน์ของประเทศ และประชาชนเป็นหลัก ที่สำคัญพวกเราต้องร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของพวกเรา และไม่ให้ใครมาทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ทำความเสื่อมเสียว่ากล่าวให้ร้ายสถาบันสูงสุดของเรา นี่คือภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ว่าท่านจะมีเครื่องหมาย ว.ป.ร. อยู่บนบ่าของท่านหรือไม่ แต่ยศของท่านตั้งแต่เป็นนายตำรวจยศแรก ท่านได้ได้รับพระราชทานมา เพราะฉะนั้น ยศนี้เป็นของพระองค์ท่าน เราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เราด้วยชีวิต
ด้านพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับมอบนโยบายจากนายอนุทิน ว่านโยบายสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำและมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งเดินหน้าและขับเคลื่อน คือ เรื่อง ยาเสพติด และอาชญากรรม ในรูปแบบต่างๆ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวต่อถึงกรณีการจับกุมสถานบริการในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีการตรวจพบยาเสพติด และการพนันว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาว่ามีความผิดใดเกิดขึ้นบ้าง
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวต่อว่า จะดำเนินการตามมาตรฐานเดิมในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยจะดูการสอบปากคำและพิจารณาว่ามีข้าราชการตำรวจคนใดมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ พร้อมให้คำมั่นว่าจะให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการตำรวจทุกคน แต่จะไม่มีการช่วยเหลือตำรวจใดๆที่กระทำผิดโดยเด็ดขาด
“ตำรวจเป็นอาชีพที่น่าเห็นใจ ทุกเรื่องต้องมาตกเป็นภาระของเราหมด แต่ก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องกำกับควบคุม ทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้มอบเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าว และว่า พร้อมขอไปดูรายละเอียดข้อเท็จจริงของกรณีจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับตำรวจมากยิ่งขึ้น
สำหรับความคืบหน้าเรื่องการค้ามนุษย์ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ใน ระดับเทียร์ 2 พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีศูนย์ปราบปรามการค้ามนุษย์ในการดูแลเรื่องนี้ ซึ่งตนเองเคยเป็นรองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์มาก่อน จึงเห็นปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอด
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวต่อว่า ตำรวจเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในภาพใหญ่ของประเทศ มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม ส่วนผู้ที่ถูกหลอกไปใช้งานทั้งในและต่างประเทศ จะต้องมีการคัดแยกอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้เสียหาย เหยื่อ หรือผู้กระทำผิด ตำรวจจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติที่สำคัญในการช่วยให้การพิจารณาปรับระดับเทียร์ดีขึ้น
ทั้งนี้จะต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับเทียร์ให้ดีขึ้น โดยยืนยันว่า จะมีการทบทวนกลไกและระบบ ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์จะถูก ดำเนินการทางวินัยโดยเด็ดขาด
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวต่อว่า ตำรวจได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและพิจารณากรอบกฎหมาย สิทธิมนุษยชน ทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหนังสือจากทางการประเทศจีน การส่งตัวชาวอุยกูร์ไม่ได้เกิดจากความต้องการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นผลจากการหารือของหน่วยงานความมั่นคง โดยตำรวจเป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งที่มีมติให้ปฏิบัติ ซึ่งการปฏิบัติในขณะนั้นก็ได้มีการวางแผนเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวถึงการแบ่งมอบงานของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่า ได้แบ่งมอบตามความรู้ความสามารถที่แต่ละท่านมีอยู่ โดยพิจารณาจากงานที่เคยรับผิดชอบในอดีต และความสามารถที่จะขับเคลื่อนตามนโยบายที่จะประกาศในวันนี้เป็นหลัก