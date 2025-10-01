หลุดได้อย่างไร! ศุภชัย จี้ กกต.แจงปมเอกสารลับ คดีฮั้ว ส.ว. โผล่กลางสภา

ศุภชัย จี้ถาม กกต. คดีฮั้วส.ว. มีเอกสารลับทางราชการ แต่กลับเปิดเผยสู่สาธารณะได้อย่างไร
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย แถลงถึง เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน คณะอนุกรรมการที่ 26 ซึ่งมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบ ในคดีเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือ คดีฮั้ว ส.ว. ซึ่งจากการอภิปรายแถลงนโยบายของรัฐบาล (29-30 กันยายน 68) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและบุคคลภายนอก รวมถึงสื่อมวลชน ได้มีเอกสารซึ่งอยู่ในความครอบครองดังกล่าว ซึ่งเป็นเอกสารราชการลับทางราชการของคณะอนุกรรมการชุดที่ 26 ที่สอบสวนคดีนี้ ได้ไปปรากฏเป็นรายละเอียดให้กับผู้อภิปราย และสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ระบุว่า ผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้มีใครบ้าง ลําดับที่เท่าไหร่ ซึ่งเรื่องนี้ควรจะเป็นสํานวนการสอบสวนที่เป็นความลับของทางราชการ รวมถึงมีบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา แต่มีรายละเอียดปรากฏไปยังบุคคลอื่น และปรากฏกับสื่อมวลชน นั้น จึงทำให้เกิดข้อสงสัย และขอตั้งคําถามกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร ในเมื่อเอกสารทั้งหลายในสํานวน การสอบสวน ควรจะเป็นความลับของทางราชการ แต่กลับไปปรากฏสู่สาธารณะ
“คำว่า ลับ แต่กลับมีการเผยแพร่ไปยังสาธารณะ ซึ่งคิดว่าเป็นประเด็นที่ต้องตั้งคําถามกับ กกต. ว่า กกต.ปล่อยให้เอกสารลับนี้ ออกมาได้อย่างไร”
นายศุภชัย ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในฐานะที่ผมเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอตั้งคําถามมายังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า ทําไมมีเรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้น แล้วก็คงต้องฝากไปยัง กกต. โปรดกําชับ คณะผู้ทํางานในคณะสอบสวนคณะที่ 26 รวมถึงเรื่องอื่นๆ ด้วยว่า ท่านควรจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ เพราะในกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหาย ในข้อสันนิษฐานทุกคนก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ แต่การที่กลับเป็นที่เปิดเผย เขาได้รับความเสียหาย เพราะฉะนั้นอยากเรียกร้องกับ กกต. เข้าไปดูแลเรื่องนี้แล้วกําชับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้มีความรับผิดชอบตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และอย่าให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก ทาง กกต.จะต้องให้ความจริงจังกับทุกเรื่อง และโปรดดำเนินการตามคำเรียกร้องนี้ด้วย