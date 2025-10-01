เช็กเลย กกต. เผยแพร่คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งประชาสัมพันธ์คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติที่เหมือนกัน โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และ ออกเสียงประชามติ มีดังนี้
1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง สส. / วันออกเสียงประชามติ
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง / เขตออกเสียงประชามติ มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง สส. / วันออกเสียงประชามติ
ส่วนลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. / ออกเสียงประชามติ
1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ