อุบัติเหตุถี่ยิบ! สิริน เบรก ต่อสัญญาก่อสร้าง ถ.พุทธมณฑลสาย 1

สิริน เบรก ‘โยธากทม. ต่อสัญญาก่อสร้างถ.พุทธมณฑลสาย1 เผย เกิดอุบัติเหตุถี่ยิบ ย้ำ หากก่อสร้างล่าช้าต้องปรับไม่ใช่อลุ่มอล่วย
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายสิริน สงวนสิน ส.ส.กทม.พรรคประชาชน เปิดเผยว่าตนได้ส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธากทม. เพื่อขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างถนนพุทธมณฑลสาย 1 และยับยั้งการต่อสัญญา เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ว่าได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่างๆอย่างมากมายในการก่อสร้างครั้งนี้ เช่น เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านประชาชน เนื่องจากคนงานของผู้รับจ้างได้ไปขอใช้ไฟฟ้าจากบ้านที่อยู่บริเวณใกล้กับสถานที่ก่อสร้าง
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยังมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามรายการมาตรฐานของ กทม.หลายฉบับ จนทำให้เกิดปัญหาต่อผู้สัญจรและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งสัญญาการก่อสร้างดังกล่าวได้หมดอายุสัญญาลงตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 2568 แต่งานยังไม่เสร็จ จึงอยากสอบถามไปยังสำนักการโยธาในฐานะผู้ว่าจ้างว่าได้ดำเนินการเรื่องสงวนสิทธิค่าปรับงานก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่ และหากมีการต่อสัญญาตนอยากทราบว่า ใช้เหตุผลและองค์ประกอบอะไรในการต่อสัญญาการก่อสร้างในครั้งนี้ เนื่องจากเท่าที่ตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่าผู้รับจ้างยังขาดความรู้ความสามารถในการทำงานให้สัมฤทธ์ผลและได้สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในพื้นที่
“ไม่รู้ว่าเป็นเพราะบริษัทนี้มีความเกี่ยวข้องกับรองประธานสภากทม.ท่านหนึ่งหรือไม่ จึงทำให้ไม่มีการบังคับให้จ่ายค่าปรับและทำท่าว่าจะมีการขยายสัญญาออกไป บริษัทแห่งนี้ละเมิดสัญญาในหลายหลายข้อไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบกับชุมชนรอบข้าง
ผมเคยหารือปัญหานี้ในสภาไปแล้วและอยากให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการต่อสำนักงานโยธา กทม. อีกครั้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างหรือไม่ เนื่องจากมีอุบัติเหตุในจุดนี้ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายคนแล้ว รถเครนที่นำมาใช้เกิดเพลิงไหม้ก็เคยมี นอกจากนี้ เมื่อสืบลึกลงไปพบว่าบริษัทที่มารับจ้างโครงการนี้เคยมีเจตนาปกปิดประวัติความไม่ได้มาตรฐานในการทำงานด้วย” นายสิรินกล่าว
นายสิรินกล่าวว่า ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตในไซต์งานที่ควบคุมโดยผู้รับเหมารายเดียวกันนี้ถึง 10 คน บางโครงการวิศวะตรวจสอบพบว่าใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน แต่รายงานก็ถูกกลบฝัง ความไม่ปกติเหล่านี้เชื่อมโยงกับตระกูลการเมืองที่เป็นเจ้าของ และส่งลูกหลานเข้าสู่การเมืองจนได้งานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง แต่ปล่อยปละละเลยจนมีคนตาย ตนจึงไม่อาจยอมให้บริษัทที่ทำมาหากินอย่างมักง่ายบนชีวิตคนแบบนี้มาสร้างความไม่ปลอดภัยเป็นภัยอันตรายต่อพี่น้องในพื้นที่พุทธมณฑลสาย 1 ได้อีกต่อไป จึงอยากให้ทางสำนักงานโยธา กทม.ให้คำตอบที่ชัดเจนด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไรกับผู้รับเหมารายนี้