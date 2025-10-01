โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ‘พลเอก จักรภพ ภูริเดช’

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ‘พลเอก จักรภพ ภูริเดช’
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 1 ราย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก แก่ พลเอก จักรภพ ภูริเดช
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
