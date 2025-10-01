สภานักศึกษามธ. มอบรางวัล จารุพงษ์ ทองสินธุ์ เพื่อประชาธิปไตยปี’68 ให้ ‘อัญชัญ ปรีเลิศ’
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม เพจเฟซบุ๊ก เครือข่ายจัดงานรำลึก 6 ตุลาฯ ได้โพสต์ภาพ โดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติให้ “อัญชัญ ปรีเลิศ” ได้รับรางวัลจารุพงษ์ ทองสินธุ์ เพื่อประชาธิปไตย ประจำปี 2568
ทั้งนี้ นางอัญชัญ ปรีเลิศ อดีตข้าราชการพลเรือน ผู้ต้องขังคดีมาตรา 112 วัย 69 ปี ซึ่งถูกตัดสินจำคุกรวม 29 ปี 174 เดือน (หรือประมาณ 43 ปี 6 เดือน) จากการถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในผู้อัพโหลดและเผยแพร่คลิปเสียงของ “บรรพต” ดีเจผู้จัดรายการวิทยุใต้ดิน ซึ่งมีเนื้อหาเข้าข่ายหมิ่นประมาทกษัตริย์ รวมทั้งหมด 29 ครั้ง เป็นความผิด 29 กระทง ได้รับการปล่อยตัวจากทัณฑสถานหญิงกลาง กทม. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดการคุมขัง 8 ปี 4 เดือน 19 วัน เนื่องจากเข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2568
รางวัลจารุพงษ์ ทองสินธุ์ เพื่อประชาธิปไตย คือรางวัลโดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มอบให้แก่ผู้ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องและปกป้องประชาธิปไตย เช่นเดียวกันกับจารุพงษ์ ทองสินธุ์ เพื่อนและพี่ของเราที่ได้สละชีวิตต่อความอยุติธรรมและความรุนแรงในเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519