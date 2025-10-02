ไชยชนก ลุยต่อ ปราบสแกมเมอร์ สั่งสอบส่วย 40 ล.- ประเสริฐ จี้เปิดชื่อ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวกรณีที่ได้กล่าวตอบข้ออภิปรายของสมาชิกรัฐสภาในวาระแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เรื่อง การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่องที่มีการติดต่อตนมาทางอ้อมเพื่อเสนอติดสินบน เดือนละ 40 ล้านบาท ให้ละเว้นการปราบปรามและจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และเว็บไซต์ผิดกฎหมายว่า ได้สั่งการให้นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดดีอี ติดตามประเด็นข้อเท็จจริงดังกล่าวอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายต่อไป ขณะเดียวกัน หากพบข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของดีอีมีส่วนร่วมในขบวนการทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบ กระทรวงดีอีพร้อมที่จะดำเนินการสอบสวน และเอาผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเช่นกัน
ด้าน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง แกนนำพรรค พท. อดีตรมว.ดีอี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯมา 2 ปี ไม่เคยมีผู้ใดมาเสนอผลประโยชน์ เพื่อไม่ให้จับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์และเว็บไซต์ จนทำให้มูลค่าความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ลดลงกว่าครึ่ง และทำให้ดีอีได้รับรางวัลชนะเลิศ WSIS Prizes 2025 จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ ผมแปลกใจที่รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯคนใหม่ ยังไม่ทันได้ทำหน้าที่ แต่มีคนมาเสนอมอบเงินผลประโยชน์ถึงเดือนละ 40 ล้านบาท เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ผมเข้าใจว่าที่เขากล้าเสนอเรื่องผิดกฎหมายเช่นนี้ อาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ของท่านที่ทำให้เหล่ามิจฉาชีพเข้าใจได้ว่ามีช่องทางในการพูดคุยเรื่องดังกล่าว เมื่อท่านยืนยันว่าจะทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผมจึงขอแนะนำให้เร่งดำเนินการหาตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษโดยเร็ว อย่าดีแต่พูด อย่าทำตัวเป็นรัฐมนตรีต้นทุนต่ำ
ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ กล่าวถึงกรณีนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการดีอี ระบุว่ามีผู้ติดต่อเสนอเงินให้เดือนละ 40 ล้านบาท เพื่อไม่ให้จับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และเว็บไซต์หลอกลวงว่า นายไชยชนกไม่ควรเงียบ เพราะการเงียบเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลที่นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ รมว.ดีอี ไม่เอาจริงเอาจริงกับการปราบปรามแก็งคอลเซ็นเตอร์ เบื้องต้นเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เฟคนิวส์ จึงควรใช้โอกาสในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้สิ้นซาก สิ่งที่ได้อภิปรายในสภาเป็นการฉายภาพให้เห็นนายหน้า ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับอดีตนายกฯของไทย รวมถึงยังมีความสนิทกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และเชื่อว่า ร.อ.ธรรมมนัสเป็นพยานปากสำคัญในการให้ข้อมูล จึงต้องดูเส้นเงินเพื่อนำไปสู่การปราบปรามหัวขบวนของแก๊งคอลเซ็นเตอร์