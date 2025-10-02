ก่อแก้ว ผิดหวังวิโรจน์ ไหนว่า จะอภิปราย รมว.ยุติธรรม ย้อนไม่เห็นแตะเลย
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงการอภิปรายนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่ 29-30 กันยายนที่ผ่านมา ว่า ก่อนประกาศรายชื่อ ครม.
ผมไปออกรายการทีวีร่วมกับ คุณวิโรจน์ ลักษณาอดิศร พรรคประชาชน
น้องบอกพี่ว่า ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็น พล.ต.ต.รุทธพล นั่นหมายถึงว่า เป็นการวางตัวเพื่อมาเคลียร์คดีเกี่ยวกับการฮั้วเลือก ส.ว. พร้อมย้ำว่า
“จะเจอผมแน่” ในวันอภิปรายแถลงนโยบาย
แต่เมื่อวานผมฟังคุณวิโรจน์ตลอด พบว่าอภิปรายแต่เรื่องผังขบวนการทุนเทา ไม่แตะเรื่อง พล.ต.ต.รุทธพล และการฮั้ว ส.ว. เลยแม้แต่นิดเดียว
พี่ผิดหวังมาก ความเชื่อมั่นในตัวน้องหายไปเยอะครับ