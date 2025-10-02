อิ๊งค์-เอม เข้าเยี่ยม ‘ทักษิณ’ เอาหนังสือธรรมะมาฝาก – กอดเสื้อแดงให้กำลังใจกัน
เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 2 ตุลาคม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ได้เดินทางมาลงทะเบียนขอเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร ที่เรือนจำกลางคลองเปรม โดยมี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ น.ส.พิณทองทา ชินวัตร พี่สาว จะเดินทางเข้าเยี่ยมญาติ นายทักษิณ บิดา ภายในเรือนจำฯ เป็นครั้งที่ 6 ในเวลา 10.00 น. โดยมี กลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่ง มายืนถือป้ายพร้อมส่งเสียงให้กำลังใจกับ อดีตนายกฯ แพทองธาร
ต่อมาเวลา 09.55 น. รถยนต์ตู้ เลคซัส สีดำหมายเลขทะเบียน กษ 195 กรุงเทพมหานคร มาจอดที่ด้านหน้าประตูทางเข้าเรือนจำคลองเปรม โดย น.ส.แพรทองธาร พร้อมด้วย น.ส.พิณทองทา ได้เดินลงมาทักทายมวลชนคนเสื้อแดง ที่เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมโอบกอดให้กำลังใจกับ อดีตนายกฯ ก่อนที่จะถ่ายภาพร่วมกับ กลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจจำนวนหนึ่งอย่างเป็นกันเอง จากนั้นได้ขอตัวเดินผ่านประตูเข้าไปภายในเรือนจำ โดยกล่าวว่า “วันนี้ก็ได้นำหนังสือเกี่ยวกับธรรมะ ฝากคุณพ่อด้วย”