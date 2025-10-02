แม่ทัพภาค 2 คนใหม่ ลั่นเดินตามรอย ‘บิ๊กกุ้ง’ จะรักษาเอกราชของไทย เกียรติสูงสุดของชีวิต

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 2 ระหว่าง พลโทบุญสิน พาดกลาง กับ พลโทวีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพคนใหม่ ยืนยัน จะเดินตามรอย ‘บิ๊กกุ้ง’ และจะรักษาอธิปไตยเทิดทูนชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ยิ่งชีพ
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 2 ระหว่าง พลโทบุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 กับ พลโทวีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ท่านใหม่ ที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งได้มีพิธีสักการะพระศรีสัมพุทธโมลี พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) พิธีสักการะพระพุทธวิชัยเสนีย์นาถ และศาลพระนครราช พิธีสักการะอนุสาวรีย์วีรไทย พิธีถวายสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 และพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 07.09 น.
จากนั้น เวลา 09.39 น. พลโทบุญสิน พาดกลาง ได้ลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 2 ให้แก่ พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ ที่ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 และ เวลา 10.29 น. ได้กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 ที่บริเวณลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย โดย พลโทบุญสิน ได้กล่าวส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา พร้อมส่งมอบธงประจำหน่วยให้กับ พลโทวีระยุทธ และมีการสวนสนามกองเกียรติยศของหมู่ธงประจำหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 83 หมู่ธง โดยมีข้าราชการกองทัพภาคที่ 2 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง
พลโทบุญสิน อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ขอให้กำลังพลทุกนายยึดมั่นในการทำหน้าที่ เพื่อปกป้องอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนนี้ ไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิต มิยอมให้ผู้ใดมาล่วงล้ำแผ่นดินไทยเป็นอันขาด เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน นี่คือสิ่งที่เราต้องธำรงไว้เหนือสิ่งอื่นใด รวมถึง ร่วมมือกันสร้างความรัก ความสามัคคี ความมั่นคง และชื่อเสียงอันดีงามของกองทัพภาคที่ 2 ให้ยั่งยืนสืบไป และขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ กองทัพภาคที่ 2 จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมกันนี้ ยังได้กล่าวแสดงความยินดี และเชื่อมั่นว่า แม่ทัพภาคที่ 2 ท่านใหม่ ซึ่งเป็นนายทหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จะนำพากองทัพภาคที่ 2 ก้าวหน้าและบรรลุภารกิจที่ได้รับ มอบหมายอย่างสมบูรณ์
ด้าน พลโทวีระยุทธ แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ ได้กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมทั้งยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มขีดความสามารถ รวมทั้งจะรักษาเอกราชอธิปไตย ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของชาติ จะไม่ยอมให้ใครมาละเมิด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม พร้อมจะรักษาผลประโยชน์และความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน แม้จะต้องเสียเลือดเนื้อก็ตาม และขอให้เพื่อนทหารที่รักทุกนายจงมีความภาคภูมิใจที่จะรักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน นั้นคือสิ่งที่เราต้องธำรงไว้เหนือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
ในการนี้ ยังได้กล่าวชื่นชม อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ที่ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 2 รวมถึง ประเทศชาติ ขอขอบคุณที่ได้มอบความรู้ และความรักให้พวกเรามาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึง ดูแลบริหารราชการให้กองทัพภาคที่ 2 เป็นหน่วยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหน่วยหนึ่งของกองทัพบก เป็นหน่วยทหารที่ได้รับการยกย่องในความกล้าหาญ รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่น และเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องประชาชนอย่างจริงใจ จึงขอน้อมจารึกผลการ ปฏิบัติราชการของท่าน ไว้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการสืบไป
