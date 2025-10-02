ตั้งด่วน ศุภชัย ใจสมุทร มือแจงเขากระโดง-ฮั้วส.ว. นั่งโฆษก ก.ยุติธรรม
เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายศุภชัย ใจสมุทร เป็นโฆษกกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายการเมือง ลงนามเมื่อวันที่ 1 ต.ค.68 โดยมีหน้าที่แถลงข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม หรือร่วมแถลงข่าวที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำการจัดทำแผนการสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกระทรงงยุติธรรม ซึ่งก่อนหน้านี้ นายศุภชัย เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายให้กับพรรคภูมิใจไทย และขับเคลื่อนงานด้านกฎหมายสำคัญๆ ให้กับพรรค
อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรม ภายใต้การนำของพล.ต.ท.รุทธพล เป็นหนึ่งในกระทรวงที่น่าจับตาทิศทางการทำงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากยังมีคงมีคดีคงค้างหลายคดี ที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทย ทั้งคดีฮั้ว สว. และคดีเขากระโดง