อนุทิน ถกสมช.นัดแรก รอฟังรายงาน ปมจีนส่งอาวุธหนุนกัมพูชา เล็งตั้ง ปธ.เจบีซี คนใหม่

‘นายกฯ’ ถก สมช.นัดแรก รอฟังรายงาน ปมจีนส่งอาวุธหนุนกัมพูชา วางกรอบคุยฝ่ายความมั่นคง ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ย้ำ รักษาอธิปไตย-คืนสันติภาพ-เพื่อประโยชน์คนไทย เล็งตั้ง ปธ.เจบีซี คนใหม่
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 2 ตุลาคม ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่นิตยสารนิวยอร์กไทม์ ของสหรัฐระบุว่าทางการจีนส่งมอบอาวุธสงครามให้กับกัมพูชา ว่า วันนี้จะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยจะรับฟังรายงานต่างๆ จากฝ่ายความมั่นคงและจากเหล่าทัพ
ผู้สื่อข่าวถามว่าหน่วยงานความมั่นคง ได้รายงานที่มาที่ไปเรื่องนี้อย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า จะไปรับฟังในช่วงบ่าย ทั้งนี้ เรารับทราบแสนยานุภาพของกระทรวงกลาโหมอยู่แล้ว ว่ามีอะไรบ้าง และนอกจากนี้ยังมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินการ ป้องกันประเทศ กับทางกัมพูชา
เมื่อถามว่าในการประชุม สมช.วันนี้ จะมีการพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา (เจบีซี) คนใหม่ หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า มี ส่วนจะเป็นใครขอให้การประชุมเรียบร้อยก่อน ทั้งนี้ จะเน้นย้ำในที่ประชุมเรื่องการรักษาอธิปไตยและความพร้อมของการทำหน้าที่ รวมถึงหารือถึงกรอบการพูดคุยเพื่อทำให้สถานการณ์ภัยภยันตรายลดลง และหาวิธีการที่ทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด และนำสันติภาพคืนสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุด โดยวันที่ 3 ต.ค.นี้ ตนจะเดินทางลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ด้วย
นอกจากนั้น ที่ประชุมจะมีการหารือถึงการตั้งคณะเจรจาสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนรายละเอียดขอให้รอจากผลการประชุม
