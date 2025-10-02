ทักษิณ ทูลเกล้าฯ ขออภัยโทษครั้งที่ 2 สลค.ส่งกลับให้ ‘รมว.ยธ.’ คนใหม่ ทบทวน

ทักษิณ ยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาอภัยโทษครั้งที่ 2 สลค.ส่งกลับหนังสือให้ รมว.ยธ.คนใหม่ พิจารณาทบทวน
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์หลังมอบแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ถึงกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีการยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 กระทรวงยุติธรรมมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติอย่างไรบ้าง ว่า
เรื่องนี้ทราบว่า รมว.ยธ. คนเก่าได้มีการเสนอไปที่ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แต่ตอนนี้เรื่องได้กลับมาที่กระทรวงยุติธรรมแล้ว ซึ่งก็ตนก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณา โดยมอบหมายให้ นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัด ยธ. ไปตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อช่วยดูเรื่องข้อกฎหมาย และค่อยให้ประมวลเรื่องเสนอขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนจะสรุปว่าสามารถขอได้หรือไม่นั้น ตนขอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการอีกครั้งหนึ่งก่อน ซึ่งตนให้เวลา 3 วัน ก็น่าจะประมาณวันศุกร์ที่ 3 ต.ค. หรือวันจันทร์ที่ 6 ต.ค. จึงจะมีการรายงานมาให้ตนทราบอีกครั้ง แล้วค่อยนำเสนอกลับไปใหม่ที่สำนักงานคณะรัฐมนตรี (สลค.) อีกครั้ง
ส่วนเหตุผลที่เรื่องกลับมาที่กระทรวงฯ ทราบว่า ให้เรื่องกลับมาที่ รมว.ยธ.คนใหม่ เพื่อให้ รมว.ยธ.คนใหม่มีความเห็นแล้วค่อยเสนอกลับขึ้นไปที่สำนักงานคณะรัฐมนตรี (สลค.) อีกครั้ง