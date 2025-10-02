สมาคมอุทยานและวนศาสตร์ ยื่นหนังสือ ทวี ค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมผู้บุกรุกป่า

สมาคมอุทยานและวนศาสตร์ ยื่นแล้วต่อ”ทวี” คัดค้านพรบ.นิรโทษกรรมผู้บุกรุกป่า เตือนถ้าไม่ถอน อาจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง และยุบพรรค
วันนี้ 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพสิษฐ์ เอี่ยวพานิช นายกสมาคมอุทยานแห่งชาติ ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ได้ยื่นหนังสือ คัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ถูกดำเนินคดีบุกรุกป่า ทะลุซอย ทั้ง 2 ฉบับ ของทั้ง 2 พรรค ต่อพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ประธานคณะกรรมาธิการ ร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีบุกรุกป่า ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ C8 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
นายพิสิษฐ กล่าวว่า ในหนังสือคัดค้านนั้น ได้แนบสำเนาหนังสือ คำร้องถึงนายชีวะภาพ ชีวะธรรม สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภาไปด้วย เพื่อให้ นายทวี สอดส่อง ประธานคณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 32 คน ที่ได้ประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมดังกล่าวในวันนี้ ได้นำหนังสือคัดค้าน และคำร้องดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมในวันนี้ด้วย
นายพิสิษฐ์ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ที่มายื่นหนังสือคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนและคณะสมาคมอุทยานแห่งชาติ และคณะสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ เอาจริง ที่จะคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมดังกล่าวถึงที่สุด และตนได้นัดกับ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา ในวันที่ 7 ตุลาคม 2568 เวลา 15.30 น.นี้ ไว้แล้ว เพื่อยื่นหนังสือคำร้องดังกล่าวต่อนายชีวะภาพ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพื่อขอให้นายชีวะภาพฯ ช่วยรวบรวม ส.ว.ได้ 25 คน ส่งเรื่องไปที่ประธานวุฒิสภา เพื่อให้ประธานวุฒิสภา ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรมดังกล่าว ขัดหรือแย้ง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 50 (2)(3)(8) และมาตรา 53 หรือไม่ และขัด กับมาตรฐานทางจริยธรรม อย่างร้ายแรง ของ ส.ส ตามข้อ 6 และข้อ 21หรือไม่
นอกจากนี้แล้วตนยังเตรียม หนังสือร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)ในกลางเดือนตุลาคม 2568 นี้ด้วย
นายพิสิษฐ์ ยังกล่าวต่อไปว่า ถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง และต่อมาถ้าวินิจฉัยว่าร่างพ.ร.บ นิรโทษกรรมดังกล่าวขัด หรือแย้ง กับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และขัดมาตราฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจริง ส.ส. ผู้เสนอร่าง รวมทั้งสส.ผู้รับหลักการ อาจถูก ตัดสิทธิ์ในการเมืองต่อไป และพรรคการเมืองทั้งสองพรรคที่เป็นผู้เสนอร่าง อาจมีสิทธิถูกยุบพรรคได้
นายพิสิษฐ์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่าจึงขอวิงวอน ให้ส.ส.ผู้ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมดังกล่าว ช่วยถอนร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรมดังกล่าว ออกไป เพื่อเป็นผลดีต่อพื้นที่ป่าและทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งเป็นสมบัติของคนไทยทุกๆคน ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง เพราะร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมดังกล่าวนอกจากนิรโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีผู้บุกรุกป่า ให้พ้นความผิดแล้ว ยังเขียนซ่อนไว้ให้นิรโทษกรรมที่ดินของรัฐที่ได้ตรวจยึดดำเนินคดีไว้แล้ว ให้กลับคืนมาเป็นของผู้บุกรุกป่าตามเดิม และยิ่งร้ายกว่านั้น ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่อดีตก่อน 1 ธันวาคม พ.ศ. 2497 ก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ หรือ ตั้งแต่ก่อนประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ก่อนประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือก่อนประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตวป่า ฯลฯ จนถึงปัจจุปัน และยิ่งร้ายขึ้นไปอีก ยังเขียนเปิดช่องไว้ในกฎหมาย ให้บุคคลใดก็ได้ไม่ว่าประชาชนทั่วไป พ่อค้า นายทุน ผู้มีอิทธิพล นักการเมือง ที่ได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกป่า ยังได้รับอานิสงส์จากพ.ร.บ.นิรโทษกรรมดังกล่าวด้วย