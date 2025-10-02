ไชยชนก งานเข้า! นิพิฏฐ์ ยื่นป.ป.ช. สอบสินบน 40 ล้าน หลังปูดเอง แลกไม่จับแก๊งคอล 

ไชยชนก งานเข้า! นิพิฏฐ์ ยื่นป.ป.ช. สอบสินบน 40 ล้าน หลังปูดเอง แลกไม่จับแก๊สคอล
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง หลายสมัย เผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “วันนี้ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป.ป.ช. ผ่านทางสำนักงานป.ป.ช.พัทลุง ให้ไต่สวนคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรณีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เสนอเงินให้ 40 ล้านบาทต่อเดือนเพื่อไม่จับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์
นายนิพิฏฐ์ ระบุด้วยว่า ยื่นเองในฐานะประชาชน เพราะเห็นส.ส.พูดกันไป-พูดกันมา แต่ไม่มีใครเอาจริงกับเรื่องนี้ แม้พรรคประชาชน ที่ประกาศว่า ถอยออกมาเป็นฝ่ายค้านแล้ว ก็วางใจไม่ได้ เพราะเป็นผู้สถาปนารัฐบาลนี้ขึ้นมาเอง จึงไม่รู้ว่า สถานะจริงๆของพรรคนี้คืออะไร ในสถานะของประชาชน จึงทำเองดีกว่า