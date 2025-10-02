สภาฯถกปฏิรูปตำรวจ โรม หวังทลายระบบอุปถัมป์ ปิยรัฐ เชื่อ ฝ่ายค้าน-รบ.-ตร.ร่วมมือ จะแก้ได้เร็ว

สภาฯ ถกรายงานปฏิรูปตำรวจ ‘โรม’ หวังแก้นำไปสู่การทลายระบบอุปถัมป์แต่งตั้ง-โยกย้ายบุคลากร ด้าน ‘ปิยรัฐ’ เชื่อหาก ‘ฝ่ายค้าน-รัฐบาล-ตำรวจ’ ร่วมมือกันจะแก้ปัญหาได้ในเวลารวดเร็ว
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องการพิจารณาศึกษา ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) เป็นประธานฯ พิจารณาแล้วเสร็จแล้ว
โดย นายรังสิมันต์ กล่าวแถลงรายงานว่า ตำรวจไทยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศในหลายมิติ โดยเฉพาะการรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ ตำรวจไทยยังมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ รวมถึงยังเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล การอำนวยความยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
นายรังสิมันต์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กำลังเผชิญกับปัญหาหลากหลายมิติที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการและความเชื่อมั่นของประชาชน เช่น การแทรกแซงทางการเมืองในการแต่งตั้ง โยกย้าย บุคลากรตำรวจโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความสามารถ ประสิทธิภาพโดยรวม แต่เป็นเรื่องของระบบอุปถัมป์และเส้นสาย นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ที่เราจะพบว่าการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ไม่ได้เหมาะสมหรือสอดคล้องกับภัยคุกคามที่มีอยู่ อุปกรณ์ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ขณะที่สถานีตำรวจท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนกับได้รับการสนับสนุนอย่างจำกัด ทำให้การดูแลประชาชนขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้
นายรังสิมันต์กล่าวด้วยว่า ในการจัดทำรายงานฉบับนี้ เราเจอกับความท้าทายหลายประเด็น แต่ต้องยอมรับว่าองค์กรตำรวจมีความสำคัญ และตัวเลขการลาออกของตำรวจมีจำนวนมาก อีกทั้งบางสถานีตำรวจก็มีความเครียด แต่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งที่แม้กระทั่งความเป็นธรรมที่พวกเขาสมควรจะได้รับ ก็ไม่ได้รับ เนื่องจากปัญหาของระบบอุปถัมป์และเส้นสายถือเป็นปัญหาสำคัญ จึงเกิดคำถามไปทั่วว่าการทำผลงาน คดีสำคัญๆ จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าหรือไม่ หากเทียบกับเส้นสายหรือคอนเนกชั่นเป็นสำคัญ ซึ่งทำให้ตำรวจบางส่วนเริ่มหันหลังให้กับการทำผลงาน เลือกรับใช้ผู้มีอำนาจและใช้กำลังขาในการวิ่งเต้นเพื่อให้ตัวเองได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น
นายรังสิมันต์ กล่าวอีกว่า ปัญหาเหล่านี้ของตำรวจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งตำรวจส่วนใหญ่มีความอึดอัดไม่สามารถพูดปัญหาเหล่านี้ได้ ฉะนั้น เราจึงเห็นว่าการจะปฏิรูประบบราชการตำรวจในครั้งนี้ เป็นเรื่องสำคัญและเห็นว่าควรจะได้รับการแก้ไข และนำไปสู่การทลายระบบอุปถัมป์ ทำให้ระบบตำรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ตำรวจเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งอนุ กมธ. ขึ้นมาศึกษาเพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น หากองค์กรตำรวจมีความเข้มแข็ง หากบุคลากรมีความรู้สึกว่าเขาตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ด้วยใจรักและพิทักษ์กฎหมายต่อไป หากทุกคนทำงานอย่างมีอุดมการณ์ ตนเชื่อว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้รวมถึงการโยกย้ายแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ด้วย
ด้าน นายปิยรัฐ จงเทพ ส.ส.กทม. พรรค ปชน. ในฐานะโฆษก กมธ. กล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าว หากจะแก้ไขปัญหาได้จริงต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ อย่างน้อยก็ประมาณ 2-3 ปี แต่เชื่อว่าหาก ส.ส.ฝ่ายค้าน รัฐบาล และตำรวจพร้อมใจกันจะได้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังหวังว่าร่างรายงานฉบับนี้จะเป็นสารตั้งต้นในการนำไปสู่การแก้ไขกฎหมาย รวมถึงการผลักดันเชิงนโยบายให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการต่อไป
จากนั้นได้เปิดให้สมาชิกอภิปราย
