ธรรมนัส ลั่นฟ้อง โรม กล่าวหาโยงสแกมเมอร์ แจงเบน สมิธ เป็นนักธุรกิจ เสียหายหนัก
วันที่ 2 ตุลาคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชนอภิปรายพาดพิงว่ามีความสัมพันธ์รู้จักกับ “เบน สมิธ” ที่อาจเป็นหัวขบวนของแก๊งสแกมเมอร์ว่า “ฟ้องแน่นอน” เวลานี้มีคดีอยู่ที่จังหวัดพะเยามากกว่า 270 คดี ซึ่งรวมถึงนักการเมืองด้วย สิ่งที่คุณพูดคุณเอาจากข่าว ซึ่งข่าวมาจากการทะเลาะระหว่างกลุ่มพลังงานด้วยกันเอง จึงขอตั้งคำถามว่าไปรับงานใครมาหรือไม่ เอาข่าวที่ชาวต่างชาติเขียน มาขยายความ ตนเองรู้ที่มาที่ไปทั้งหมด การนำภาพตนเองกับอดีตนายกรัฐมนตรีและชาวต่างชาติไปนั่งรับประทานอาหารร่วมกัน หรือเอารูปที่ตนเองทำบุญไปเผยแพร่ ก็แสดงว่าตนเองไปทำความดี ทำบุญก็เอามาลงเป็นตุเป็นตะ
ที่บอกว่าตนเองมีรายได้จากธุรกิจสีเทา พูดผิดแล้ว เวลาทำงานกับตนเองก็ชื่นชม เวลาแบบนี้ก็นั่งเทียนเขียนข่าว ชีวิตตนเองมีอาชีพชัดเจน ก่อนมาทำอาชีพนักการเมืองก็เสียภาษีถูกต้อง รายได้ทุกบาททุกสตางค์ก็เสียภาษีหมด สำแดงได้หมด ดังนั้นอย่าเอามาพูดอีก เพราะตนเองจะไม่ฟ้องคดีอาญาอย่างเดียว แต่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้วย ทราบว่าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบก็จะฟ้องหลักพันล้านเช่นกัน “ปากกล้าขาสั่น อย่ามาเล่นกับผม”
เมื่อถามว่าจะเดินหน้าฟ้องนายรังสิมันต์ใช่หรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส ระบุว่าทำอยู่แล้ว ทุกคนที่พูดในสภาฯ คอมเมนต์ทำให้ตนเองเสียหาย ฟ้องร้องไปแล้วร้อยกว่าคดี ขออย่าทำกัน
เมื่อถามว่าอะไรที่ทำให้ประชาชนเข้าใจว่า ร้อยเอกธรรมนัสเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ ร้อยเอกธรรมนัส อุทานว่า “สแกมเมอร์จะบ้าหรือไง คนอย่างผมไปยุ่งกับสแกมเมอร์” ก่อนจะกล่าวต่อว่า รู้หรือไม่ที่จับสแกมเมอร์ ตนเองก็อยู่เบื้องหลังประสานตำรวจไซเบอร์ คุณไม่รู้จริงก็พูดกันไปเรื่อย เป็นเพราะคุณรับงานใครมา
เมื่อถามว่าไม่รู้จักกับบุคคลที่เขาพาดพิงใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัส ถามกลับว่า “คุณรู้หรือยังเขาไปทำอะไรผิด” เขาทำธุรกิจ ธุรกิจเขาเสียหายทั้งภายในและต่างประเทศ คุณเอาข่าวมั่วมาขยายความ เดี๋ยวจะเดือดร้อน เอาตัวให้รอดก่อนเถอะ
ส่วนกรณีที่คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ สภาผู้แทนราษฎร เตรียมเชิญเข้าไปชี้แจงต่อกรณีดังกล่าว ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่าเสียงแข็งว่า “เชิญสิครับ พร้อม” คุณเตรียมตัวก็แล้วกัน สำนักข่าวที่นำเสนอแบบผิด ๆ จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วคุณจะกลับหลังหันไม่ทัน
ร้อยเอกธรรมนัส ยืนยันว่าไม่ได้โกรธ เมื่อคุณกล้าสู้กับตนเอง คุณก็ต้องพร้อมไปกินข้าวเย็นที่พะเยา พร้อมไปขึ้นศาลพะเยา อย่ามาขอโทษ และขอให้ตนเองถอนฟ้อง ไม่เอานะ คนบางคน
ผู้สื่อจึงถามว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เสียศักดิ์ศรีหรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ถ้าตนเองไม่เกี่ยวข้องก็ไม่เสียศักดิ์ศรีอาชีพ ตนเองไม่เคยคุมซ่อง คุมบาร์ ตนเองค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลมาก่อน ผิดตรงไหน เห็นว่าโจมตีตนเองแล้วก็ขายได้ทำให้หล่อขึ้นสวยขึ้น ยอมรับว่าไม่หนักใจกับข่าวในขณะนี้ เพราะชีวิตผ่านมาเยอะแล้ว
ในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวกับสื่อมวลชนว่า ที่เสียงดังเพราะอยากจะอธิบายว่า ผ่านอะไรมาเยอะแล้ว ดังนั้นการเอาเรื่องที่ไม่จริงมาพูด คุณต้องพร้อมรับชะตากรรมที่เกิดขึ้น