จับตา 10 ต.ค. เส้นตายเขมรอพยพพ้นหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว มทภ.1 ลั่นพร้อมลงมือถ้าฝ่ายเราได้เปรียบ

มทภ.1 ลงพื้นที่ กกล.บูรพา บ.หน้องหญ้าแก้ว-บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว มอบนโยบาย ให้ปกป้องอธิปไตยของชาติ และให้พร้อมปฏิบัติการทุกรูปแบบ ประกาศลั่น 10 ต.ค. ถ้าฝ่ายเราได้เปรียบพร้อมจัดการทันที
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของกองกำลังบูรพา (กกล.บูรพา) พื้นที่ จ.สระแก้ว และรับทราบข้อมูลในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
โดยในช่วงเช้า แม่ทัพภาคที่ 1 ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติให้กับผู้บังคับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานว่าในทุกก้าวย่าง คือ “การปกป้องอธิปไตยของชาติ” ตลอดจนได้ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสระแก้วรวมถึงรับฟังข้อมูลในส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ในภาพรวมในห้วงที่ผ่านมา และในช่วงบ่ายได้เตรียมลงพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน พร้อมมอบของบำรุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 มอบนโยบายให้หน่วยทหารพร้อมปฏิบัติการทุกรูปแบบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยยึดถือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นไปตามกรอบเวลา ในส่วนของด่านชายแดนทั้งหมดยังคงปิดและเพิ่มความเข้มงวดขึ้น ที่สำคัญให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนด้วย ที่สำคัญยิ่งต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานของเรา ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ และรักษาผืนแผ่นดินไทยอย่างสุดความสามารถ
ต่อมาเวลา 13.00 น. วันเดียวกัน พล.ท.วรยศ ได้เดินทางไปยังชายแดนหมู่บ้านหนองจาน บริเวณที่ชาวเขมรบุกรุกเข้ามาสร้างชุมชน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนติดตามเข้าไปด้วย
เมื่อคณะของแม่ทัพภาค 1 เดินทางกลับออกมา ได้มีชาวบ้านจำนวนมากมาคอยต้อนรับ มีบางคนโผเข้ากอดแม่ทัพด้วยความดีใจ และมีเสียงตะโกนบอกแม่ทัพให้เอาแผ่นดินไทยคืนให้ได้ และ วันที่ 10 ตุลาคมนี้ให้แม่ทัพจัดการเขมรเลย
แม่ทัพภาค 1 ได้กล่าวสั้นๆ กับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ลงมาดูพื้นที่ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และดูแลประชาชน ส่วนในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ทางจังหวัดเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้ว และเมื่อฝ่ายเราได้เปรียบจะลงมือปฏิบัติการทันที จากนั้นจึงได้เดินทางต่อไปยังบ้านหนองหญ้าแก้ว เพื่อดูพื้นที่จริงที่ถูกเขมรบุกรุก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว แม่ทัพภาคที่ 1 ได้สั่งเจ้าหน้าที่เปิดสแลนดำ ที่ปิดกั้นอยู่ จึงเห็นแก๊งแครอทหลายคนมายืนเรียงแถวส่องดูความเคลื่อนไหวของฝั่งไทย และพากันถ่ายรูปทหารไทย ด้านแม่ทัพภาค 1 เมื่อเห็นการกระทำดังกล่าว จึงบอกกับเจ้าหน้าทหารที่ติดตามไปว่า เขาถ่ายเรา เราก็ถ่ายเขาได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังลงพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องบริโภค เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังได้พบปะพูดคุยมวลชนที่มาให้กำลังใจ โดยได้กล่าวว่าตอนหนึ่งว่า “หลังเข้ารับตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 1 วันนี้ลงมาดูพื้นที่ มาติดตามสถานการณ์ มาดูแลลูกน้อง และมาดูแลประชาชน”
ส่วนเรื่องการปฎิบัติแผนต่างๆ ทั้งในส่วนของกำลังทหาร ตำรวจและส่วนราชการของจังหวัดมีความพร้อม จะปฏิบัติอย่างไรเมื่อไหร่นั้น “เมื่อมีความได้เปรียบพร้อมจัดการทันที”
