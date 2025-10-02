ไชยชนก แจง ให้รายละเอียด สินบน 40 ล้านไม่ได้ หวั่นจนท.ทำงานลำบาก

ไชยชนก แจง ยังไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ปม สินบน 40 ล้านบาท กลัวกระทบการดำเนินการ เผย สั่งปลัดดีอี ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 16.20 น. ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ให้สัมภาษณ์ถึง ประเด็น สินบน 40 ล้านบาท แลกกับการไม่ให้จับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ว่า ตนคงยังให้รายละเอียดเพิ่มเติมไม่ได้ เบื้องต้นได้สั่งการกับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องอื่นยังบอกไม่ได้ เพราะเดี๋ยวจะทำให้การดำเนินการยิ่งลำบาก และขอยืนยันว่าข้อมูลที่ตนให้เป็นข้อมูลจริง
ผู้สื่อข่าวถามว่า พอจะเปิดเผยได้หรือไม่ว่า 40 ล้านบาทนี้ มาจากไหน อย่างไร นายไชยชนกกล่าวว่า ไม่ได้ รอไปตามการดำเนินการที่มีความตั้งใจไว้ทุกอย่างก็จะกระจ่างเอง กลัวว่าเดี๋ยวจะมีข้อมูลที่ทำให้การดำเนินการลำบาก