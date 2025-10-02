สมช.ไฟเขียว พล.อ.สมศักดิ์​ รุ่งสิตา หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข คนใหม่ คงปิดด่านชายแดนเขมร

สมช.คงมาตรการเดิมการทหาร-ปิดด่าน มอบพิจารณาเพิ่มนิยามหลักเกณฑ์เยียวยากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม พร้อมร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในช่วงปี 68-70
เมื่อเวลา 16.18 น. วันที่ 2 ตุลาคม ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. แถลงผลการประชุม สมช.เพิ่มเติมว่า การประชุมวันนี้มีเรื่องสำคัญคือการแก้ปัญหาความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ในหลักการได้เห็นชอบมาตรการต่อเนื่องจากมติสภาความมั่นคงแห่งชาติเดิมที่เคยทำไว้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านการทหาร มาตรการด้านชายแดน การเปิด-ปิดจุดผ่านแดน การคุมคน-สินค้าที่ยังคงดำเนินการอยู่ และเรื่องการสื่อสาร จะพยายามสร้างเอกภาพ
ขณะที่ด้านการต่างประเทศ ยังคงใช้การทูตเชิงรุก ที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินการไปแล้ว ส่วนประเด็นเพิ่มเติมเรื่องของมาตรการเยียวยา จะทำให้ครอบคลุมกลุ่มที่อาจตกหล่นไป โดยจะมีอีกลักษณะผู้เสียชีวิตทางอ้อม คือผู้ที่มีความเครียดหรือกดดัน ที่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าว โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สมช.เพิ่มนิยามความหมาย ดูแลกลุ่มคนดังกล่าว และที่ประชุม สมช.ยังมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ดูแลให้ความช่วยเหลือครัวเรือน ซึ่งมีผู้ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 2,000 ครัวเรือน
นายฉัตรชัยกล่าวว่า ที่ประชุม สมช.ได้เห็นชอบร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในช่วง 3 ปี 2568-2570 ตามวงรอบที่กฎหมายกำหนด เป็นนโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นนโยบายที่จะชี้ทิศทางด้านความมั่นคงและการพัฒนา โดยจะมีการแปลเป็นภาษาต่างๆ 5 ภาษา เผยแพร่ไปทั่วโลก เพื่อจะสะท้อนว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภาคใต้โดยยึดหลักสันติวิธี ทั้งมุมมองการพัฒนาด้านความมั่นคง รวมถึงกระบวนการพูดคุยที่เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง โดยจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นกฎหมายฉบับนี้มีความพิเศษที่กำหนดให้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไป
ขณะเดียวกัน ที่ประชุม สมช.ยังเห็นชอบ แต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้คนใหม่ คือ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่มีประสบการณ์แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงอยู่แล้ว โดยจะมีการฟอร์มทีมงานและองค์ประกอบต่างๆ เพื่อดำเนินการกระบวนการพูดคุยต่อไป
โดยในที่ประชุม สมช.วันนี้ไม่ได้มีการหารือเรื่องการตั้งประธานคณะกรรมการ เขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ JBC