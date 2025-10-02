การเมือง

สมช.ไฟเขียว พล.อ.สมศักดิ์​ รุ่งสิตา หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข คนใหม่ คงปิดด่านชายแดนเขมร

ฉัตรชัย​ บางชวด​-พล.อ.สมศักดิ์​ รุ่งสิตา

สมช.​คงมาตรการเดิม​การทหาร​-​ปิดด่าน​ มอบ​พิจารณาเพิ่มนิยามหลักเกณฑ์​เยียวยากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม​​ พร้อมร่างนโยบายการบริหาร​และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในช่วงปี​ 68​-70​

เมื่อเวลา 16.18 น. วันที่ 2 ตุลาคม ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล นายฉัตรชัย​ บางชวด​ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ​ หรือ​ สมช. แถลงผลการประชุม สมช.เพิ่มเติมว่า การประชุมวันนี้มีเรื่องสำคัญคือการแก้ปัญหาความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ในหลักการได้เห็นชอบมาตรการต่อเนื่องจากมติสภาความมั่นคงแห่งชาติเดิมที่เคยทำไว้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านการทหาร มาตรการด้านชายแดน การเปิด-ปิดจุดผ่านแดน การคุมคน​-สินค้าที่ยังคงดำเนินการอยู่ และเรื่องการสื่อสาร จะพยายามสร้างเอกภาพ

ขณะที่ด้านการต่างประเทศ ยังคงใช้การทูตเชิงรุก ที่นายสีหศักดิ์​ พวง​เกตุ​แก้ว​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินการไปแล้ว​ ส่วนประเด็นเพิ่มเติมเรื่องของมาตรการเยียวยา จะทำให้ครอบคลุมกลุ่มที่อาจตกหล่นไป โดยจะมีอีกลักษณะผู้เสียชีวิตทางอ้อม​ คือผู้ที่มีความเครียดหรือกดดัน ที่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าว โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สมช.เพิ่มนิยามความหมาย ดูแลกลุ่มคนดังกล่าว​ และที่ประชุม สมช.ยังมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ดูแลให้ความช่วยเหลือครัวเรือน ซึ่งมีผู้ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 2,000 ครัวเรือน​

นายฉัตรชัย​กล่าวว่า ที่ประชุม สมช.ได้เห็นชอบร่างนโยบายการบริหาร​และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในช่วง 3 ปี​ 2568​-2570 ตามวงรอบที่กฎหมายกำหนด เป็นนโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นนโยบายที่จะชี้ทิศทางด้านความมั่นคงและการพัฒนา โดยจะมีการแปลเป็นภาษาต่างๆ 5 ภาษา เผยแพร่ไปทั่วโลก เพื่อจะสะท้อนว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภาคใต้โดยยึดหลักสันติวิธี ทั้งมุมมองการพัฒนาด้านความมั่นคง รวมถึงกระบวนการพูดคุยที่เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง โดยจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นกฎหมายฉบับนี้มีความพิเศษที่กำหนดให้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไป

ขณะเดียวกัน ที่ประชุม สมช.ยังเห็นชอบ แต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้คนใหม่​ คือ​ พล.อ.สมศักดิ์​ รุ่งสิตา​ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ​ ที่มีประสบการณ์แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงอยู่แล้ว โดยจะมีการฟอร์มทีมงานและองค์ประกอบต่างๆ เพื่อดำเนินการกระบวนการพูดคุยต่อไป

โดยในที่ประชุม สมช.วันนี้ไม่ได้มีการหารือเรื่องการตั้งประธานคณะกรรมการ ​เขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ JBC