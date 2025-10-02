เผยภาพ ทักษิณ หลังกำแพง ห้องเยี่ยม คุกคลองเปรม สวมชุดฟ้า-ผมเกรียน ยิ้มแย้มเจอลูกสาว

ทนายวิญญัติ เผยภาพ ทักษิณ หลังกำแพง ห้องเยี่ยม คลองเปรม สวมชุดฟ้า-หัวเกรียน ยิ้มแย้ม เจอลูกสาว
จากกรณี นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ บุตรสาวนายทักษิณ เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ที่เรือนจำกลางคลองเปรม เมื่อช่วงเช้าวันที่ 2 ตุลาคม ทีผ่านมา ที่โดยมีมวลชนคนเสื้อแดงมายืนรอให้กำลังใจ มีการถือป้ายกระดาษหลายแผ่น เขียนข้อความว่า “ชินวัตร สู้” “เพื่อไทย เท่านั้น” “เรารักทักษิณ” เป็นต้น
ต่อมา นายวิญญัติ ได้โพสต์ภาพและเล่าถึงเหตุการณ์ภายในแดนเยี่ยมญาติ โดยระบว่า วันที่ 24 ของท่านทักษิณ ชินวัตร ท่ามกลางแสงแดด ที่สาดส่อง ณ ทางเดินหลังกำแพงปูนของอาคารเยี่ยมญาติ
ผมเห็นท่านเดินมาด้วยชุดสีฟ้า สวมรองเท้าแตะสีขาว ตัดผมสั้นเกรียน ที่ใบหน้ามีรอยยิ้มก่อนเข้าประตูห้องเยี่ยม ท่านรับไหว้ผม
จากนั้น ท่านได้ยิ้มแย้มทักทายลูกสาวทั้งสองของท่าน และได้พูดคุยกัน เป็นภาพที่น่ารัก มีความอบอุ่น ซาบซึ้งในใจผมทุกครั้งที่เห็น เวลาที่ลูกๆท่านมาเยี่ยม
ขอพูดจากความรู้สึกที่สัมผัสได้ ผมเห็นความสุขทั้งที่ขาดอิสรภาพ ความรักที่ส่งผ่านกระจกใสและหนาไม่ได้ยินเสียงพูด แต่เสียงของหัวใจดังทะลุแนวกั้นนี้ ถึงความเป็นนักสู้ของทั้งสามคน
ผมเชื่อว่าหลายคนคิดถึงและรอคอยวันที่ท่านทักษิณได้รับอิสรภาพ
#บันทึกทนายวิญญัติ
2 ตุลาคม 2568
(ขอบคุณช่างภาพเจ้าของภาพครับ)