การเมือง

เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

ผู้เขียนกาแฟป่า

…แถลงนโยบายผ่านพ้นไปแล้ว 2 วันซ้อน 29-30 ก.ย. ถือว่าดุเดือดร้อนแรงพอสมควร นายกฯอนุทิน ชาญวีรกูล เข้าทำเนียบเช้าวันจันทร์ที่ 1 ต.ค.2568 และจะทำงาน 120 วัน หรือ 4 เดือน ไปครบกำหนด 31 ม.ค.2569 และจะยุบสภาในกำหนดเวลา ก็ต้องถือว่าเวลา “แต่ละนาที แต่ละชั่วโมง” มีค่า ล้วนมีผลต่ออนาคตจะหายใจทิ้งไปเฉยๆ ก็กระไรอยู่ ทุกพรรคคงต้องแข่งกันทำงาน เพื่อช่วงชิงคะแนนนิยมจากประชาชน ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง “เดือน มี.ค.หรือ พ.ค.2569”

…จากนี้ไป แต่ละพรรคต้อง “จัดทัพ” สร้าง “ความพร้อม” สำหรับเลือกตั้งครั้งหน้า โดยเฉพาะ “แคนดิเดตนายกฯ” ที่ต้องพร้อมเข้าทำหน้าที่ พรรคภูมิใจไทยนั้น เห็นตัวอยู่แล้วว่า “นายกฯอนุทิน” ต้องลงสนาม เพื่อเป็นนายกฯเต็มวาระ 4 ปี ขณะที่บรรดากลุ่มร่วมรัฐบาล คงจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพรรคสีน้ำเงิน มาถึง “พรรคประชาชน” นั้นแน่นอน ต้องมี “เท้ง” ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิลงชิงดำ ระยะหลัง “หัวหน้าเท้ง” พัฒนาบทบาทและการอภิปรายในสภาไปไกล แล้วจะมี “แคนดิเดตนายกฯ” กี่คน จะต้อง “เผื่อเหนียว” กรณีโดนสอยใน “นิติสงคราม” หรือไม่ สำหรับ “พรรคเพื่อไทย” รอบนี้ถือว่า “บอบช้ำ” มาก ในระดับ “หยอดน้ำข้าวต้ม” เริ่มมีข่าว ส.ส.ทยอยไหลออกจากพรรค รอดูว่าระดับ “ขุนพล” จะยังเหนียวแน่นหรือไม่ และจะปรับกระบวนอุดรอยรั่วและจะได้ใครมา “ถือธงนำพรรค”

…พรรคนี้ก็ไม่ธรรมดา “โอกาสใหม่” ที่มี “อดีตปลัดตุ๋ม” จตุพร บุรุษพัฒน์ เป็นหัวแถว ตอนนี้กลายเป็น “ฝ่ายค้าน” เช่นเดียวกับ “เพื่อไทย” จากนี้ไปคงต้อง “ขยับขยาย” สะสมกำลังเตรียมลงสนาม ที่ยังน่าห่วง คือ “ปชป.” ที่เรียกศิษย์เก่าอย่าง “เสี่ยมาร์ค” อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” อดีตหัวหน้าพรรค ให้กลับมาอีกครั้ง ส่วนจะมาหรือไม่ ยังต้องรอดูกันไปก่อน ขณะที่บรรดา “บิ๊กเนม” ของพรรคแตกฉานซ่านเซ็นกันไป คลื่นใหม่ของพรรค คือ “ดร.เอ้” สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ก็ลาออกจาก ปชป. ไปตั้ง “พรรคไทยก้าวใหม่” เตรียมเดินเครื่องแล้ว เวลา 4 เดือน หรือ 120 วันไม่มากไม่น้อย แต่กำหนด “ชัยชนะ-พ่ายแพ้” ได้ เชื่อว่าทุกพรรค คงอยากชนะ ไม่อยากแพ้ ดังนั้น ไม่มีทางเลือกอื่นๆ ถ้าช้าก็แพ้ไป

…ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ใน MOA กำหนดให้พรรคนายกฯอนุทิน เป็นหัวเรือใหญ่ “เปิดประตู” ไปสู่การแก้ไข-ยกร่างใหม่ ด้วยการทำประชามติ ถาม 2 คำถาม คือ 1.เห็นด้วยให้แก้หรือไม่ 2.เห็นด้วยกับการแก้ไข ม.256 หรือไม่ สำหรับ ม.256 คือ การให้มี ส.ส.ร. ที่เลือกทางอ้อม มาแก้ไขหรือยกร่างใหม่ มีเวลา 4 เดือน ที่ทุกพรรคต้องช่วยกันให้ “ข้อมูล” กับประชาชนว่า การแก้ไขมีความจำเป็นอย่างไร และถ้าไม่แก้ จะ “มีผล” อย่างไร ก็ “น่าหนักใจ” ไม่น้อย หาก “ความเข้าใจ” ไม่เกิดขึ้น การเมืองไทยคงไม่ต้องไปไหน เช่นเดียวกับ “เศรษฐกิจ” ที่ประเทศเพื่อนบ้านพากันแซงขึ้นหน้ากันไปเป็นแถวๆ

รับรางวัล – ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีมอบ “รางวัลกินรี” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2568 โดยมีจันทร์ทิพย์ ทองกันยา รอง กก.ผอ.ใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และตรีศรัณย์ สีตกะลิน รอง กก.ผอ.ใหญ่ เลขานุการบริษัท และรักษาการรอง กก.ผอ.ใหญ่ ฝ่ายสนามบิน บมจ.การบินกรุงเทพ หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานรางวัล พร้อมกันนี้ ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ร่วมยินดี ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
สืบสาน – อัธยา นวลอุทัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 56 “ตามรอยฯ แห่งความคิดถึง” นำคณะครูอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าใจศาสตร์พระราชา โดยมีศิริรัตน์ บำรุงเสนา, พรพรรณ กลิ่นเกสร, สฤษฎิ์ชัย ผ่องใสโสภณ, ประเสริฐ ปิ่นงาม, อนุพันธ์ กรสวัสดิ, อดุลย์ ดาราธรรม, ดนัย จันทร์เจ้าฉาย พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรม ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้
มอบเงิน – เรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ส่งมอบเงินอุดหนุนโครงการ “พัฒนาศูนย์ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล สู่ความเป็นเลิศแห่งอนาคตจังหวัดภูเก็ต” จำนวน 2,582,290 บาท ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมี วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม อบจ.ภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้
วันหัวใจโลก – ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันหัวใจโลก ภายใต้แนวคิด “อย่ารอให้ใจพัง ฟังเสียงหัวใจก่อนจะสาย” โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นพ.ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์ และ นพ.วิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุม Convention Hall ชั้น 6 อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ฯ
แยกขยะ – ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ผอ.อาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ การสื่อสาร และความยั่งยืน บริษัท โคคา-โคล่า ประจำประเทศไทยและลาว เผยกลยุทธ์จูงใจคนรุ่นใหม่ ดึงนักแสดงและศิลปินขวัญใจ Gen Z ปอนด์-ภูวินทร์ มาร่วมขับเคลื่อนการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกับโครงการ “โค้ก” ชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky ปีที่ 5 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์
ร่วมมือ – พิษณุ วานิชผล ปธ.จนท.บห.สายงานพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร บจก.ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง, ปิลันธนี สุวรรณบุบผา และประเทศ ซอรักษ์ ร่วมลงนามความร่วมมือการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามไปต่างประเทศ เพื่อช่วยผลักดันสัตว์น้ำสวยงามไทยสู่ตลาดโลก ด้วยระบบจัดส่งครบวงจรตั้งแต่รับฝาก บรรจุภัณฑ์เฉพาะ ติดตามพัสดุจนถึงมือผู้รับ ณ อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคารบจก.ไปรษณีย์ไทย (สำนักงานใหญ่) เมื่อเร็วๆ นี้
ไหว้พระจันทร์ – ศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ปธ.จนท.บห.กลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ด บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป และธณพร ตันติยานนท์ กก.ผจก.ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน เปิดงาน “สยามพารากอน มูน เค้ก เฟสติวัล 2025” รวบรวมขนมไหว้พระจันทร์กว่า 70 แบรนด์ชั้นนำ มาให้เลือกช้อป พร้อมกิจกรรม The Blue Moon Bar Experience โดยมีทูชาร์ คันเดลวาล, ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ, ปณิธิพัทธ์สุขสมบูรณ์ และสามสรา เอี่ยมเอกดุลย์ ร่วมงาน ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

เปิดงาน – ปาริชาติ ยามวินิจ ที่ปรึกษา ปธ.จนท.บห. บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล, ชุติพร คงเจริญสุข ผช.กก.ผจก.ใหญ่ ฝ่ายการตลาด จับมือรัชนนท์ ชูชาติ ผช.กก.ผจก.ใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ บจก.เพาเวอร์บาย และวชิรา จิตศักดานนท์ กก.บห. บจก.ยูเนี่ยน แพน เอ๊กซิบิชั่นส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก ออโต้วัน, โก! ว้าว, เดอะวัน และบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน ร่วมเปิดงาน “ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม เอ็กซ์โป 2025 งานใหญ่โปรแรงเพื่อบ้าน” ณ ฮอลล์ EH 101-104 ไบเทค บางนา