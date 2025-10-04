เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

⦁…แถลงนโยบายผ่านพ้นไปแล้ว 2 วันซ้อน 29-30 ก.ย. ถือว่าดุเดือดร้อนแรงพอสมควร นายกฯอนุทิน ชาญวีรกูล เข้าทำเนียบเช้าวันจันทร์ที่ 1 ต.ค.2568 และจะทำงาน 120 วัน หรือ 4 เดือน ไปครบกำหนด 31 ม.ค.2569 และจะยุบสภาในกำหนดเวลา ก็ต้องถือว่าเวลา “แต่ละนาที แต่ละชั่วโมง” มีค่า ล้วนมีผลต่ออนาคตจะหายใจทิ้งไปเฉยๆ ก็กระไรอยู่ ทุกพรรคคงต้องแข่งกันทำงาน เพื่อช่วงชิงคะแนนนิยมจากประชาชน ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง “เดือน มี.ค.หรือ พ.ค.2569”
⦁…จากนี้ไป แต่ละพรรคต้อง “จัดทัพ” สร้าง “ความพร้อม” สำหรับเลือกตั้งครั้งหน้า โดยเฉพาะ “แคนดิเดตนายกฯ” ที่ต้องพร้อมเข้าทำหน้าที่ พรรคภูมิใจไทยนั้น เห็นตัวอยู่แล้วว่า “นายกฯอนุทิน” ต้องลงสนาม เพื่อเป็นนายกฯเต็มวาระ 4 ปี ขณะที่บรรดากลุ่มร่วมรัฐบาล คงจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพรรคสีน้ำเงิน มาถึง “พรรคประชาชน” นั้นแน่นอน ต้องมี “เท้ง” ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิลงชิงดำ ระยะหลัง “หัวหน้าเท้ง” พัฒนาบทบาทและการอภิปรายในสภาไปไกล แล้วจะมี “แคนดิเดตนายกฯ” กี่คน จะต้อง “เผื่อเหนียว” กรณีโดนสอยใน “นิติสงคราม” หรือไม่ สำหรับ “พรรคเพื่อไทย” รอบนี้ถือว่า “บอบช้ำ” มาก ในระดับ “หยอดน้ำข้าวต้ม” เริ่มมีข่าว ส.ส.ทยอยไหลออกจากพรรค รอดูว่าระดับ “ขุนพล” จะยังเหนียวแน่นหรือไม่ และจะปรับกระบวนอุดรอยรั่วและจะได้ใครมา “ถือธงนำพรรค”
⦁…พรรคนี้ก็ไม่ธรรมดา “โอกาสใหม่” ที่มี “อดีตปลัดตุ๋ม” จตุพร บุรุษพัฒน์ เป็นหัวแถว ตอนนี้กลายเป็น “ฝ่ายค้าน” เช่นเดียวกับ “เพื่อไทย” จากนี้ไปคงต้อง “ขยับขยาย” สะสมกำลังเตรียมลงสนาม ที่ยังน่าห่วง คือ “ปชป.” ที่เรียกศิษย์เก่าอย่าง “เสี่ยมาร์ค” อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” อดีตหัวหน้าพรรค ให้กลับมาอีกครั้ง ส่วนจะมาหรือไม่ ยังต้องรอดูกันไปก่อน ขณะที่บรรดา “บิ๊กเนม” ของพรรคแตกฉานซ่านเซ็นกันไป คลื่นใหม่ของพรรค คือ “ดร.เอ้” สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ก็ลาออกจาก ปชป. ไปตั้ง “พรรคไทยก้าวใหม่” เตรียมเดินเครื่องแล้ว เวลา 4 เดือน หรือ 120 วันไม่มากไม่น้อย แต่กำหนด “ชัยชนะ-พ่ายแพ้” ได้ เชื่อว่าทุกพรรค คงอยากชนะ ไม่อยากแพ้ ดังนั้น ไม่มีทางเลือกอื่นๆ ถ้าช้าก็แพ้ไป
⦁…ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ใน MOA กำหนดให้พรรคนายกฯอนุทิน เป็นหัวเรือใหญ่ “เปิดประตู” ไปสู่การแก้ไข-ยกร่างใหม่ ด้วยการทำประชามติ ถาม 2 คำถาม คือ 1.เห็นด้วยให้แก้หรือไม่ 2.เห็นด้วยกับการแก้ไข ม.256 หรือไม่ สำหรับ ม.256 คือ การให้มี ส.ส.ร. ที่เลือกทางอ้อม มาแก้ไขหรือยกร่างใหม่ มีเวลา 4 เดือน ที่ทุกพรรคต้องช่วยกันให้ “ข้อมูล” กับประชาชนว่า การแก้ไขมีความจำเป็นอย่างไร และถ้าไม่แก้ จะ “มีผล” อย่างไร ก็ “น่าหนักใจ” ไม่น้อย หาก “ความเข้าใจ” ไม่เกิดขึ้น การเมืองไทยคงไม่ต้องไปไหน เช่นเดียวกับ “เศรษฐกิจ” ที่ประเทศเพื่อนบ้านพากันแซงขึ้นหน้ากันไปเป็นแถวๆ