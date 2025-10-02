บวรศักดิ์ ชวนครม.สวดมนต์เย็น 7 ต.ค. นิมนต์ ‘สมเด็จพระมหาวีรวงศ์’ นำสวด เสริมสิริมงคลรัฐบาล

‘บวรศักดิ์’ ชวน ครม.สวดมนต์เย็น 7 ต.ค.นี้ เสริมสิริมงคลรัฐบาล
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ภายหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา บรรดารองนายกรัฐมนตรี รวมถึง รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล
มีรายงานว่า ในวันอังคารที่ 7 ต.ค. เวลา 08.00 น. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ได้นิมนต์พระพรหมวชิรมงคล เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร และคณะ, พระชินวงศวชิรเวที (เจ้าคุณเตชินท์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รวม 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาล ที่ห้องทำงานชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1
จากนั้นเวลา 09.00 น. นายบวรศักดิ์จะสักการะศาลพระภูมิ ศาลตาศาลยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล และไหว้เทพนรสิงห์ ที่อัญเชิญกลับมาตั้งอยู่บริเวณระเบียงชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า
ขณะที่ในช่วงเย็น มีรายงานว่า นายบวรศักดิ์ได้แจ้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เย็น และปาฐกถาธรรม โดยนิมนต์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นำสวดมนต์เย็น เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานของรัฐบาล ภายใต้การนำของนายอนุทิน ที่ตึกสันติไมตรี หลังใน