ปภ.เยียวยาผู้ประสบภัยชายแดนเขมร อพยพ 8 วันขึ้นไป ได้ 5 พัน ไม่เกิน 7 วัน รับ 2 พัน เงินเข้า 6-7 ต.ค.

ปภ.เริ่มโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยชายแดน อพยพ 8 วันขึ้นไป ช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท อพยพไม่เกิน 7 วัน ช่วยเหลือครัวเรือนละ 2,000 บาท
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 26 ส.ค. เห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ ปี 2568 โดยให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่มีการอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว/พื้นที่ปลอดภัย ในช่วงที่มีสถานการณ์ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.กรณีอพยพตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท และ 2.กรณีอพยพไม่เกิน 7 วัน ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 2,000 บาท และได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติกรณีฉุกเฉิน
กรณีภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด รวมจำนวน 315,476 ครัวเรือน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,515,967,000 บาท โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ผ่านธนาคารออมสิน
ปัจจุบันมีจำนวนผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ จำนวน 292,237 ครัวเรือน ซึ่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสิน เพื่อโอนเงินให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลสมบูรณ์แล้ว โดย จ.บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และสุรินทร์ มีจำนวน 147,370 ครัวเรือน เงินช่วยเหลือรวม 736,850,000 บาท ผู้ประสบภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือในวันที่ 6 ต.ค.
ส่วน จ.ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระแก้ว และตราด มีจำนวน 90,683 ครัวเรือน เงินช่วยเหลือรวม 364,417,000 บาท ผู้ประสบจะได้รับเงินช่วยเหลือในวันที่ 7 ต.ค. โดยธนาคารออมสินจะทำการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยผ่านระบบ Promptpay ที่ได้ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ส่วนผู้ประสบภัยที่เหลือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะทยอยนำส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินและโอนเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. ทั้งนี้ เมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินแล้ว ประชาชนจะได้รับเงินช่วยเหลือภายใน 3 วันทำการ
ในส่วนของจังหวัดที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ปภ.ได้ประสานการดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อเร่งส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และได้แจ้งให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศฯ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ต.ค.พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบรับรองข้อมูลตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินให้รวดเร็วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์
ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยสามารถตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือผ่านช่องทาง http://relief68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister โดยระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถติดตามการช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว