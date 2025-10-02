กองทัพบก ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ช่วยชาวบ้าน ประสบอุทกภัยพายุบัวลอย

ทบ. ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ช่วยประชาชนประสบอุทกภัยพายุบัวลอย เปิดสายด่วนในการเข้าช่วยเหลือให้ทั่วถึง
จากอิทธิพลของพายุ “บัวลอย” ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์และน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1-3 เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ กองพันทหารม้าที่ 27, กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์, กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์, กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์, กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์, กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนที่ 12, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21, กรมทหารราบที่ 6, กรมทหารราบที่ 8, มณฑลทหารบกที่ 21, มณฑลทหารบกที่ 23, มณฑลทหารบกที่ 24, มณฑลทหารบกที่ 27, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36, กรมทหารม้าที่ 2, กรมทหารราบที่ 17, กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21, กองพลทหารม้าที่ 1 และกองพลทหารราบที่ 4 โดยได้บรรจุกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำ, ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง, อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย, ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ, จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประชาชน พร้อมสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่จัดตั้งกองอำนวยการศูนย์พักพิง และจัดรถครัวสนามเพื่อดูแลเสริมปัจจัยการดำรงชีพ
ขณะเดียวกันได้จัดกำลังพลชุดทหารช่างเข้าซ่อมแซมถนนและสะพานที่ถูกกระแสน้ำตัดขาด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ประชาชน พร้อมฟื้นฟูทำความสะอาดในพื้นที่น้ำลด เพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
ทั้งนี้ กองทัพบกพร้อมนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ดูแลช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกสถานการณ์ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการติดต่อเพื่อขอรับการช่วยเหลือ สามารถประสานผ่านหน่วยทหารใกล้บ้าน หรือติดต่อผ่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก (ส่วนกลางและกรุงเทพมหานคร) โทร 0-2297-7648-9, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก กองทัพภาคที่ 1 (ภาคกลาง) โทร 0-2280-3977, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก กองทัพภาคที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โทร 0-4424-5946, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 (ภาคเหนือ) โทร 0-5524-2859 และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก กองทัพภาคที่ 4 (ภาคใต้) โทร 0-7538-3405 ตลอด 24 ชั่วโมง