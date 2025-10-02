รักชนก เผย สปส.ยอมถอย ระบบหมอกน้ำดับเพลิง 79 ล้าน จ่อแฉที่ปรึกษา อนุลงทุน เป็นตัวปลอม

รักชนก เผยประกันสังคมยอมถอย ระบบหมอกน้ำดับเพลิง เซฟงบ 79 ล้าน จ่อแฉที่ปรึกษา อนุลงทุน เป็นตัวปลอม
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน เปิดเผยกรณีสำนักงานประกันสังคมยอมถอยโครงการระบบ Watermist หรือระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ 79 ล้านบาท โดยระบุว่า
ความสำเร็จเล็กๆ ในการทำงานร่วมกันกับทีม ประกันสังคมก้าวหน้า – Progressive Social Security วันนี้ได้รับอัพเดตว่า สามารถขัดขวาง “โครงการระบบ Watermist 79 ล้าน” ได้สำเร็จ
โดยสำนักงานประกันสังคมยอมถอย อ้างการพูดคุยใน กมธ.ติดตามงบ มีประโยชน์เอาข้อมูลไปพิจารณาใหม่ ประหยัดเงินผู้ประกันตนได้ทันที 79 ล้านบาท!
เดี๋วยสภาจบ มีเรื่องเล่าให้ฟังอีกเรื่อง คือที่ปรึกษาการลงทุนอนุลงทุนเป็นตัวปลอม กองทุน 2.6 ล้านล้าน แต่มีคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมพิจารณา อีกเรื่องที่ต้องจับตาดู
