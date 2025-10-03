‘อนุทิน’ ลุยสุรินทร์วันนี้ เกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทย-เขมร เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุปะทะ
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการจ.สุรินทร์และบุรีรัมย์ วันที่ 3-4 ต.ค.นี้ เพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และติดตามการเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที่ โดยมีพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมคณะ
นายสิริพงศ์กล่าวว่า สำหรับกำหนดการลงพื้นที่ นายกฯและคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) วันที่ 3 ต.ค.เวลา 10.00 น. ไปท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เพื่อรับฟังบรรยายสถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จ.สุรินทร์ ที่ห้องประชุมเหมะบุตร กองกำลังสุรนารี อ.เมืองสุรินทร์ จากนั้นเวลา12.40 น. นายกฯและคณะตรวจภูมิประเทศและเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ที่ฐานปฏิบัติการสามแยก อ.พนมดงรัก และในช่วงบ่าย จะตรวจติดตามการเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และพบปะประชาชน หัวหน้าส่วน นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และกำนันในพื้นที่ ที่ โดมโรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายสิริพงศ์กล่าวว่า ส่วนกำหนดการวันที่ 4 ต.ค.นายกฯจะพบประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน พร้อมมอบนโยบายแนวทางการเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จ.บุรีรัมย์ ห้องประชุมเทศบาลตลาดนิคมปราสาท อ.บ้านกรวด และเดินทางกลับหลังจบภารกิจ
“การเดินทางไปตรวจราชการ จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์ เป็นการตรวจติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วประเทศว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเต็มกำลัง โดยเน้นการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครอง เพื่อให้การดำเนินการเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ขณะเดียวกันก็เร่งสร้างความมั่นคงและฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อให้ชายแดนไทยกลับคืนสู่ความสงบและมั่นคงโดยเร็ว” นายสิริพงศ์กล่าว