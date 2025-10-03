มทภ.1 ส่งหนังสือบี้ กัมพูชา หากไร้แผนอพยพคนเขมรพ้นสระแก้ว ขอเลื่อนประชุม RBC 10-12 ต.ค.

มทภ.1 ส่งหนังสือ บี้ กัมพูชา ถก RBC 10-12 ต.ค.หากไร้แผนอพยพคนกัมพูชาบ้านหนองจาน-บ้านหนองหญ้าแก้ว ขอเลื่อนไปก่อน ส่งผล ทภ.2-กปต.ชต. ไม่มีกำหนดประชุมเช่นกัน
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม แหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่ 1 เปิดเผยว่า ภายหลังกัมพูชา ส่งหนังสือเชิญกองทัพภาคที่ 1 ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา(RBC)ในวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้ ที่บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เพื่อประชุมติดตามการดำเนินการต่อจากข้อตกลงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา(GBC) เมื่อ 10 กันยายนที่ผ่านมา เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์ การเก็บกู้ทุ่นระเบิด การจัดระเบียบชายแดน
โดย พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้สั่งให้ ทภ.1 ทำหนังสือตอบกลับไปยังฝ่ายกัมพูชา หากการประชุม RBC ในวันที่ 10-12 ตุลาคม ไม่มีหัวข้อการหารือเรื่องแผนการอพยพคนกัมพูชาออกจากบ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ออกจากพื้นที่ ก็ขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อน จนกว่าฝ่ายกัมพูชาจะนำเรื่องดังกล่าวมาหารือ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากกองทัพภาคที่ 1 ยังไม่ได้ประชุม RBC ในส่วนของกองทัพภาคที่ 2 และ กองบัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด(กปช.จต.) ก็ไม่มีการประชุม RBC เช่นกัน จนกว่ากองทัพภาคที่ 1 จะมีความเรียบร้อย
สำหรับการประชุม GBC ระหว่างพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม และ พล.อ.เตียเซรยฮา รองนายกฯและรมว.กลาโหม กัมพูชา ก็เกิดขึ้นไม่ได้หากการประชุม RBC ใน 3 พื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จ