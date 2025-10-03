เบน สมิธ ร่อนแถลงโต้ ปัดเอี่ยวแก๊งคอล-ฟอกเงิน ยันไม่เคยทำผิดทางอาญา จ่อฟ้องปกป้องชื่อเสียง
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ออกแถลงการณ์เป็นภาษาไทย ปฏิเสธข้อกล่าวหา ยืนยันไม่เคยกระทำผิดอาญา ไม่เกี่ยวข้องคอลเซ็นเตอร์-ฟอกเงิน ชี้ ถูกใส่ร้ายป้ายสี พร้อมดำเนินคดี “ทอม ไรท์” และผู้เกี่ยวข้อง โดยระบุว่า ตลอดระยะเวลาช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ผม ครอบครัวของผม และหุ้นส่วนทางธุรกิจของผมตกเป็นเหยื่อ ของกระบวนการโจมตีเพื่อทําลายชื่อเสียงที่มีนายทอม ไรท์ เป็นผู้ลงมือและบงการอย่างต่อเนื่องเพื่อ พยายามทําลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหาด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จและการกล่าวพาดพิงโดยมิได้ใช้ความ ระมัดระวังผ่านช่องทาง Project Brazen และ Whale Hunting ของเขา การกระทําดังกล่าวมิใช่การทําข่าว ในฐานะสื่อโดยชอบธรรม แต่เป็นการโจมตีที่มีเจตนามุ่งร้ายอย่างชัดเจน
นายทอม ไรท์ พยายามที่จะฉายภาพให้ประชาชนเห็นว่าผมเป็นอาชญากรหนีคดี และสื่อว่าความสําเร็จในชีวิตและอาชีพการงานของผมมาจากการฟอกเงิน การค้ามนุษย์ และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ คํากล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการกุเรื่องอันแสนต่ำช้าสามานย์ โดยไม่มีมูลความจริงหรือหลักฐานใดๆ นายทอม ไรท์ มิได้นําเสนอข้อเท็จจริงใด ๆ ประกอบคํากล่าวอ้างของเขาแม้แต่น้อย และไม่เคยแม้แต่จะติดต่อหรือขอสัมภาษณ์ผมโดยตรง ดังเช่นบุคคลที่เรียกตนเองว่าเป็นสื่อคุณภาพและมีจริยธรรมที่ควรกระทํา สิ่งที่นายทอม ไรท์ได้กระทําลงไปนั้นไม่ใช่การรายงานข่าว แต่เป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่าง เดียวคือเพื่อทําลายผมและครอบครัวของผม
ผมไม่เคยเป็นผู้ทําความผิดทางอาญาหรือเป็นอาชญากรหนีคดีตามที่มีการกล่าวอ้างอย่างผิดๆ การ กล่าวหาทั้งหมดมิได้มีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะคดีที่ประเทศ New Zealand ที่เกิดขึ้นในช่วงผม เริ่มทํางานนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สืบสวนสอบสวนแล้วและได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่ใช่เป็นการกระทําความผิดทางอาญา
ในบรรดาข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จทั้งหลาย ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดได้แก่ข้อกล่าวหาที่ว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการค้ามนุษย์ในประเทศกัมพูชา ผมขอยืนยันว่า ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเรื่องที่ถูกกล่าวหาทั้งสิ้น ไม่ว่าทั้งในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ข้อกล่าวหาที่พยายามเชื่อมโยงผมกับประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืออาชญากรรมคอลเซ็น เตอร์ ตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศกัมพูชานั้น ก็เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงเช่นเดียวกัน
กรณีเกี่ยวการเสนอขายหุ้นของ Tiantian Ventures ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) นั้น ผมขอยืนยันว่าผมไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Tiantian Ventures บุคคลที่ปรากฏในภาพถ่ายต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในสื่อไม่ใช่ผม และผมไม่ใช่บุคคลที่ถูก กล่าวโทษโดยสํานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ข้อกล่าวหาทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นความเท็จ ขาดข้อเท็จจริงรองรับ และมีเจตนาเพื่อก่อให้เกิดความสับสนแก่สาธารณชน
ในวันนี้ ผม ครอบครัวของผม และกิจการของผมกําลังตกเป็นเหยื่อทางการเมืองที่มีการใช้วิธีการที่สกปรก เพื่อที่จะโจมตีบุคคลอื่นโดยมีผม ครอบครัวของผม และกิจการของผมเป็นเครื่องมือ ผมขอยืนยันว่าผมเป็น พลเมืองที่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของทุก ๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ผมพักอาศัย เดินทาง หรือทําธุรกิจ ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นผู้อาศัยและประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ผม ดําเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส ด้วยความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ ประวัติการทํางานและพฤติกรรมของผมสะท้อนให้เห็นว่าผมเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ
การดําเนินการของนายทอม ไรท์ ชี้ให้เห็นถึงเจตนาที่แท้จริงของกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีโดยในช่วงเวลา ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา นายทอม ไรท์ได้เผยแพร่ข้อความกว่า 130 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นการมุ่งโจมตีผม อย่างต่อเนื่องแทนที่จะเป็นการรายงานข่าวในลักษณะเชิงสืบสวน การรายงานข่าวในลักษณะเช่นนี้แสดง ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงลักษณะของกระบวนการโจมตีเพื่อทําลายชื่อเสียง ซึ่งปราศจากหลักฐานที่เป็นรูปธรรมใด ๆ รองรับโดยสิ้นเชิง
นอกจากนี้ นายทอม ไรท์ได้นําหนังสือเดินทางของผมซึ่งเป็นเอกสารส่วนบุคคลไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและอาจทําให้ผมเสี่ยงอาจถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางมิชอบ นอกจากนี้ นายทอม ไรท์ ได้อ้างอิงถึงข้อมูลที่มีการแต่งเติมจากสื่อ สังคมของบุคคลที่น่าสงสัย ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีการจัดทําขึ้นเพื่อเติมแต่งข้อกล่าวอ้างที่หมิ่นประมาทของเขา ให้แพร่หลาย และเป็นการจงใจใช้สื่อดิจิทัลในทางที่ผิดโดยแสร้งว่าเป็นการทําไปเพื่อประโยชน์ของมวลชน ด้วยเหตุนี้ ผมจึงได้เริ่มดําเนินการทางกฎหมายกับนายทอม ไรท์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องร่วมกัน รับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขาทําต่อหน้าศาลยุติธรรมที่ซึ่งความจริงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ โดยนายทอม ไรท์จะไม่ สามารถใช้พื้นที่สื่อที่มีแต่เสียงฝั่งเดียวดังเช่นที่ทําอยู่ในขณะนี้ แต่จะต้องให้คําชี้แจงต่อหน้าศาลยุติธรรมที่ ซึ่งวิธีการดําเนินงานของเขาจะเป็นที่ประจักษ์
ผมขอร้องให้องค์กรสื่อที่เกี่ยวข้อง เช่น ICIJ และ OCCRP ช่วยกันตรวจสอบกลไกการทํางานและบุคคล ผู้ให้การสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการให้ร้ายป้ายสีดังกล่าวเพื่อเปิดโปงให้เห็นว่าข่าวเท็จและการคุกคามถูกปลอมแปลงให้ดูเหมือนการรายงานข่าวอย่างไร ย่อมจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการสื่อสารมวลชนในช่วงเวลาที่ความน่าเชื่อถือของสื่อกําลังถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง