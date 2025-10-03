อิ๊งค์ เปิดใจ 1 ปี นั่งนายกฯ เจอปัญหาถาโถม รับท้อใจช่วงเปลี่ยนแปลงการเมือง แต่มีกำลังใจ

พท.ปล่อยคลิปเปิดใจ แพทองธาร นายกฯคนที่ 31 ถึงห้วงเวลา 1 ปีในตำแหน่ง รับท้อใจช่วงเปลี่ยนแปลงการเมือง แต่มีกำลังใจ แม้ไม่ได้เป็นนายกฯแล้ว มั่นใจหาก พท.ได้กลับมาเป็นรบ.อีก จะมี DNA ที่มั่นคงทำเพื่อปชช.
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทย โพตส์คลิปความยาว 23 นาทีที่กล่าวโดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมข้อความระบุว่า ในระยะเวลาการทำงาน 2 ปีของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทยได้เข้าขับเคลื่อนนโยบาย และเข้ารับมือกับวิกฤติการณ์ รวมถึงเข้าคลี่คลายปัญหาต่างๆ โดยมีคำมั่นสัญญาหลักที่เราได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน คือการมีคุณภาพชีวิตและการกินดีอยู่ดีเป็นปลายทางสำคัญ
แม้ว่าเราจะต้องหยุดการทำงานโดยฉับพลัน แต่พรรคเพื่อไทยยังมีภารกิจที่ได้ทำค้างไว้ ในโอกาสนี้พรรคเพื่อไทยจึงเสนอ “เพื่อไทยจะกลับมา” ซีรีส์ที่จะรวบรวมเสียงของคนเพื่อไทยที่มีโอกาสได้ทำงานตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการยืนยันความพร้อม และเป็นการให้คำมั่นกับพี่น้องประชาชนว่า เราจะกลับไปเดินหน้าและสานต่องานที่ได้ทำไว้ เมื่อเราได้รับโอกาสและความไว้วางใจอีกพี่น้องประชาชนอีกครั้ง
โดยเสียงแรกที่จะกลับมา คือเสียงของ “แพทองธาร ชินวัตร” นายกฯ คนที่ 31 นายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดของประเทศไทย พูดคุยถึงปัญหาความไม่แน่นอนของการเมืองไทย การทำงานท่ามกลางภาวะวิกฤติน้อยใหญ่ ไปจนถึงหลักการสำคัญที่อยู่ในสายเลือดเพื่อไทย ที่ยังคงไหลเวียนสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคไทยรักไทย
น.ส.แพทองธาร กล่าวถึงสาระสำคัญตัวชี้วัดการเปลี่ยนนายกฯ ทุกปีส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลทำให้สั่นคลอน และมองว่าคนที่รับไม้ต่อในตำแหน่งนายกฯต้องวางรากฐานประเทศส่วนอนาคต พร้อมเล่าถึงการปฎิบัติหน้าที่นายกฯ คนที่ 31 ในระยะเวลา 1 ปี ที่เข้ามาทำหน้าที่ก็เจอปัญหาน้ำท่วมในภาคเหนือ จ.เชียงราย นำมาซึ่งแนวคิดการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบอย่างจริงจัง และเล่าถึงการรับมือกับเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสนักเรียนที่ถนนวิภาวดี เหตุการณ์แผ่นดินไหวตึก สตง.ถล่ม ภาษีทรัมป์ ชายแดน
“มีหลายประเด็นมากที่ถาโถมเข้ามา นับเป็นปีที่ได้ใช้พลังความสามารถทั้งตัวเอง และทีมงานอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาพาประชาชนผ่านวิกฤติต่างๆ หลายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น เช่น แผ่นดินไหว มีการเตรียมการที่ดีขึ้น ประสาน ปภ.กระทรวงมหาดไทยจัดทำเซลล์บอร์ดแคสเตือนประชาชนให้ทันท่วงที” น.ส.แพทองธาร กล่าว
น.ส.แพทองธาร กล่าวต่อว่า นโยบายที่อยากให้มีการทำต่อเนื่อง เช่น รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย-บ้านเพื่อคนไทย-ทุนสำหรับเด็กทุกระดับ ยืนยันว่า หากรัฐบาลเพื่อไทยยังอยู่ต่อจะดำเนินโครงการเหล่านี้ และโอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยจากแนวคิดที่รัฐบาลก่อนได้คิดเอาไว้คือการแข่งขัน F1 หรือสนับสนุนทูมอโร่ว์แลนด์ หรือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ที่สามารถสร้างระบบเศรษฐกิจให้กับประเทศได้
“ถ้าพรรคเพื่อไทยมีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลจะดันสิ่งนี้ต่อแน่นอน เพราะเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าแมนเมดเดสติเนชั่น จะเป็นการกระตุ้นทำให้ประเทศเราใหม่ขึ้นเรื่อยๆ หรือมีสิ่งที่น่าสนใจขึ้นเรื่อยๆ จะมากี่ทีก็สามารถหาความสนุกได้ทุกๆที่ในประเทศไทย” น.ส.แพทองธาร กล่าว
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุถึงโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่เพื่อให้สาธารณสุขเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุด และสิ่งที่ต้องการทำต่อ “THACCA” พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในทุกระดับ รวมถึงความปลอดภัยจากสแกมเมอร์ พร้อมเปิดเผยว่า นอกจากจะโดนหลอกว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐโทรมาประสานแล้ว ยังโดนหลอกเรื่องนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
“ส่งมาเป็นเสียงด้วยไม่ใช่พิมพ์ธรรมดา เป็นเพรสซิเดนท์ทรัมป์พูดเหมือนเลย แต่ถ้าเราฟังดีๆเป็นโรบอทนิดหนึ่ง แต่เป็นเสียงของทรัมป์เลย ซึ่งการหลอกใช้แบบนี้มันเยอะมาก เพราะฉะนั้นยังรู้สึกดิฉันเองยังโดนหลอก แล้วชาวบ้านตาดำๆที่ไม่รู้มีคนหลอกมาโอนเงินให้ลูกหลานก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขา จึงตั้งใจมากว่าต้องปราบให้สำเร็จ และสำเร็จจริงๆ เพราะเราร่วมมือกับทางเมียนมาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กลับมาอีกด้านหนึ่งเหตุการณ์มากมายทราบดี อีกประเทศไม่ต้องการให้ปราบสแกมเมอร์ เพราะมีผลกระทบบางอย่างอยู่แล้ว ทั่วโลกเมื่อรู้ว่าเราปราบสแกมเมอร์แล้วไปหาสีจิ้นผิง ชมเลย แล้วบอกดีมากๆที่ยูทำแบบนี้” น.ส.แพทองธาร กล่าว
น.ส.แพทองธาร กล่าวต่อว่า สิ่งที่ต้องการทำต่อคือการปราบปรามยาเสพติด-วันสต็อปเซอร์วิส พร้อมเล่าถึงการเป็นนายกฯเจนวาย เพราะเป็นคนที่เกิดในเจนวาย แต่ทัศนคติในความเข้าใจคนอื่น และเข้าใจของตัวเองสามารถปรับได้ พอเป็นนายกฯเจนวาย ความรับผิดชอบหน้าที่ในตำแหน่งที่ใหญ่ โชคดีเป็นนายกฯคนไทย ความนอบน้อมไม่ใช่เรื่องยาก สวัสดีคนที่อายุมากกว่าเป็นเรื่องง่ายมาก เช่น เวลาเข้าไปในห้อง ครม. สวัสดีทุกคนไม่ได้เสียหาย ต้องเข้าใจหัวโขนในสิ่งที่เราเป็น สุดท้ายทุกคนคือมนุษย์ที่ต้องการความเห็นใจ โอกาส ปัจจัยสี่ มนุษย์ก็คือมนุษย์
“เพราะฉะนั้นดิฉันรู้สึกว่าการอยู่ตรงนี้ อยู่อย่างมั่นคง อยู่อย่างหนักแน่น อยู่เพื่อรู้เป้าหมาย สิ่งที่จะทำคือทำให้ประเทศชาติดีขึ้น ทำให้พี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีมากขึ้น นั่น คือเป้าหมาย ถึงเวลาก็ให้เข้มงวดอยู่ที่งาน ทำงานบนความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน และคนอื่นไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเจนไหนหากเปิดใจให้กว้างทำความเข้าใจทุกคนในสังคม เข้าใจประสบการณ์แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้ในทุกตำแหน่งทุกหน้าที่” น.ส.แพทองธาร กล่าว
น.ส.แพทองธาร ยังกล่าวถึงการทำงานการเมืองแบบ DNA พรรคไทยรักไทยสู่ พรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน ที่รับฟังความเห็น สะท้อนปัญหาของประชาชนจาก ส.ส. ในแต่ละพื้นที่ ยอมรับว่า ช่วงการเมืองที่เปลี่ยนแปลงมีช่วงที่ท้อใจบ้าง แต่ก็มีกำลังใจเยอะ ยังมีคนที่เชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยยึดโยงกับประชาชน ยึดโยงเรื่องนโยบายการทำให้ปากท้องของพี่น้องดีขึ้น ซึ่งการเป็นรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายใน 2-3 เดือน และเชื่อมั่นว่า 1 ปีที่ดำรงตำแหน่งนายกฯได้วางรากฐานหลายอย่าง ยืนยันด้วยตัวเลขข้อมูลของราชการโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ
“ดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้กลับมามีโอกาสทำงานอีก ถึงแม้ตัวดิฉันเองจะไม่ได้เป็นนายกฯ แต่ DNA นี้ ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทย การที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด การวางรากฐานเพื่อลูกหลานในอนาคต นั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจของพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่ 20 กว่าปีที่แล้วจนถึงอนาคต พรรคของเรายังมี DNA ที่มั่นคงว่าการทำเพื่อประชาชนคือสิ่งที่สำคัญที่สุด” น.ส.แพทองธาร กล่าว