เปิดเลขวันที่ถวายฎีกา ขออภัยโทษ ทักษิณ ครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรก 2 ปี ถูกขั้นตอนตามกฎหมาย
วันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการขอถวายฎีกาพระราชทานภัยโทษของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ล่าสุด พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ระบุว่า กรณีนายทักษิณ ชินวัตร ทูลเกล้าฯ ขออภัยโทษครั้งที่ 2 รมว.ยุติธรรมคนเก่าได้เสนอไปที่ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แต่ตอนนี้เรื่องได้กลับมาที่กระทรวงยุติธรรมแล้ว ซึ่งตนได้มอบหมายให้ปลัด ยธ. ตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อช่วยดูเรื่องข้อกฎหมาย แล้วประมวลเรื่องเสนอขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งภายใน 3 วัน ซึ่งจะครบประมาณวันศุกร์ที่ 3 ต.ค. หรือวันจันทร์ที่ 6 ต.ค.
รายงานข่าวแจ้งว่า มีข้อสังเกตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 264 วรรค 2 ซึ่งระบุว่า เรื่องขอพระราชทานอภัยโทษอย่างอื่น ซึ่งมิใช่โทษประหารชีวิต ถ้าถูกยกครั้งหนึ่งแล้ว จะยื่นใหม่อีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้น 2 ปี นับตั้งแต่วันถูกยกครั้งก่อน จึงน่าสงสัยว่าการถวายฎีกาครั้งที่ 2 ของนายทักษิณนี้ พ้น 2 ปี จากการถวายฎีกาครั้งแรกแล้วหรือไม่
ผู้สื่อข่าวมติชน ตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวพบว่า หนังสือทูลเกล้าขอถวายฎีกาขอพระราชาทานอภัยโทษครั้งแรกนั้น ทำโดยนายพานทองแท้ ชินวัตร น.ส.พิณทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ และน.ส.แพทองธาร ชินวัตร ผู้เป็นบุตร โดยเลขหนังสือลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
ขณะที่หนังสือถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ที่ทำโดยนายทักษิณ ครั้งล่าสุด ทำเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เท่ากับว่า เลยระยะเวลา 2 ปี ตามข้อกำหนดของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 264 วรรค 2