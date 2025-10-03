อนุทิน ชี้ ขยายเกษียณ 65 เป็นแนวคิด เหตุคนอายุยืนขึ้น แจง หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อเวลา 09.15 น.วันที่ 3 ตุลาคม ที่ศูนย์สิริกิติ์ฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดการเกษียณอายุราชการอายุ 65 ปี เพราะคนอายุยืนขึ้น ในระหว่างการปาฐกถาพิเศษเวทีสัมมนา Sustainability Expo 2025 A Call for Adaptation The Sustainability in Trade & Industry หัวข้อ “ยกระดับอุตสาหกรรม-การค้า-การลงทุนสู่ความยั่งยืน” ว่า เป็นแนวคิดเพราะสังคมเปลี่ยนไป สุขภาพเปลี่ยนไป คุณภาพชีวิตดีขึ้น เราต้องปรับตัวเพื่อไม่ให้เกิดการว่างงานของคนมากขึ้น ย้ำว่าตรงนี้ยังเป็นเพียงแนวคิด ไม่ใช่บอกว่าจะต้องเกิดขึ้นภายในวันนี้ จะต้องมีการหารือกันอีกมาก
ส่วนวิธีการจะออกมาในรูปแบบใดจะต้องมีการหารือกัน ทั้งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะในวงการศาล อัยการ เกษียณอายุราชการ 65-70 ปี และทำได้เท่าที่จะทำได้ ส่วนเรื่องงบประมาณถ้าเกษียณที่อายุ 60 ปี ก็ยังได้บำเหน็จบำนาญ รัฐยังต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น จึงพยายามที่จะจัดสรรปรับปรุงงบประมาณให้สอดคล้องกันด้วย