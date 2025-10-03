ด่วน ศาลพิพากษา คุกตลอดชีวิต จ่าเอ็ม มือยิง ลิม กิมยา อดีต ส.ส.ฝ่ายค้านกัมพูชา เสียชีวิต
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน ศาลอาญา นัดอ่านคำพิพากษา คดีการลอบสังหารนายลิม กิมยา อดีตนักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชา เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในวันที่ 3 ต.ค. นี้ เวลา 9.00 น. หลังจากการสืบพยานโจทก์ พยานโจทก์ร่วม และจำเลยแล้วเสร็จสิ้นในวันนี้ (1 ต.ค.) ทั้งนี้ศาลพิพากษา คุกตลอดชีวิต พ.จ.อ.เอกลักษณ์ แพน้อย อดีตทหารเรือ หรือจ่าเอ็ม จำเลยที่ใช้อาวุธปืนยิง นายลิม กิมยา (Lim Kim Ya) สัญชาติกัมพูชา อดีตสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านพรรคกู้ชาติกัมพูชา วัย 74 ปี เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2568 เวลา ประมาณ 17.30 น. บริเวณวงเวียน 13 ห้าง ย่านถนนข้าวสาร