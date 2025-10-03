เปิดตัวพรรคไทยก้าวใหม่ ชูนโยบายธนู 4 ดอก เปลี่ยนประเทศไทยให้สตรอง
เมื่อวันที่ 3 ต.ค.เวลา 10.00 น. ที่ทรูดิจิทัลพาร์ค กทม.ได้มีงานเปิดตัว พรรคไทยก้าวใหม่ โดยนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าพรรค และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานพรรคฯ นอกจากนั้นยังมีบรรดากลุ่มนักธุรกิจ การศึกษา นักวิชาการ ที่เคยทำงานร่วมกับนายสุชัชวีร์และคุณหญิงกัลยา มาร่วมงานเปิดตัวพรรคในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีนายนิวัติไชย เกษมมงคล อดีตเลขาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) นายวัลลภ สุวรรณดี อดีตรองผู้ว่ากทม.สมัยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นผู้ว่ากทม.มาร่วมงานด้วย
ต่อมา 11.00น. นายสุชัชวีร์ กล่าวเปิดตัว พรรคไทยก้าวใหม่อย่างเป็นทางการ นำทีมประกาศวิสัยทัศน์ ก้าวสู่การเมืองยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์ ความกล้าหาญพลังของความรู้เดินหน้าพาประเทศไทยหลุดพ้นจากสภาพสิ้นหวังและหลุมดำทางเศรษฐกิจ ตั้งเป้าพลิกโฉมการศึกษาแก้จน แก้ปัญหาปากท้อง พร้อมชูนโยบาย “ธนู 4 ดอก” ปฏิรูปประเทศให้ สตรอง
นายสุชัชวีร์ กล่าวด้วยว่า พรรคไทยก้าวใหม่ ตั้งใจชูนโยบายธนู 4 ดอก คือ ธนูดอกที่หนึ่งสร้างคนใหม่ พลิกโฉมการศึกษาไทยเพราะเด็กไทยทุกคน อาทิ การศึกษาฟรีจริงๆ ถึงระดับปริญญา,ปลดล็อกโรงเรียนให้มีอิสระ ปลดล็อกครูจากงานธุรการ ,ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่สองเพิ่มความสามารถให้เด็กไทยแข่งขันได้ไม่แพ้ชาติใดในโลก
และขจัดปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน
ธนูดอกที่สอง สร้างเศรษฐกิจก้าวใหม่ คนไทยต้องมาก่อนอาทิ ลงทุนในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ,สนับสนุนให้คนไทยจากผู้ซื้อเป็นผู้สร้างเทคโนโลยี ,ปฏิรูปกฎหมายเพื่อเอื้อต่องานสร้างสรรค์และงานนวัตกรรมของคนไทย
ธนูดอกที่สาม สร้างคุณภาพชีวิตให้คนไทย ปลอดภัย สุขภาพดี มีความสุข ผลักดันกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะเพื่อมีเจ้าภาพคนกลาง หยุดปัญหาภัยพิบัติสะพานพัง ตึกถล่ม ถนนยุบ คนผิดต้องรับผิดชอบ เปิดเผยต้นตอสาเหตุอย่างโปร่งใส,แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง-น้ำทะเลหนุนนอย่างเบ็ดเสร็จ ด้วยการรวมศูนย์เทคโนโลยีไม่ให้เกิดการซื้อที่ซ้ำซากการบริหารซ้ำซ้อน,รักษาแผ่นดินของชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วย AIและเทคโนโลยีอวกาศและสนับสนุนการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการบริการประชาชน
และธนูดอกที่สี่ สร้างค่านิยมใหม่ คนดีต้องมีที่ยืน เพราะคนดี สังคมดี เทคโนโลยี ลดโอกาสคอร์รัปชัน ปลูกฝังค่านิยมใหม่ด้วยการศึกษาเด็กไทยมีวินัยยึดผลประโยชน์ของชาติ ไม่โกง ไม่คอร์รัปชัน, ป้องกันการคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบดิจิทัล Blockchain และ Al ,สร้างระบบราชการอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ
ทุกขั้นตอนต้องผ่านระบบออนไลน์ ปิดช่องทางทุจริตคอร์รัปชันไม่มีทิศทางไม่รู้อนาคต
นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า ทั้งนี้สัญลักษณ์พรรคฯเป็นลูกศร สีเหลืองเลม่อน ชี้ขึ้นทางขวา โดยสีเหลืองเลมอน แสดงถึงพลังงาน ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และความหวัง สีกรมท่าหมายถึง ความมั่นคงสุขุมและความเป็นมืออาชีพ โลโก้ไทยก้าวใหม่สื่อสารการก้าวใหม่ การพัฒนาด้วยพลังความรู้ความคิดสร้างสรรค์บนรากฐานที่มั่นคง และความเป็นอาชีพ เราจะเป็นพรรคการเมืองที่ตั้งใจจะเปิดพื้นที่ให้คนมีใจคนมืออาชีพคนมีฝีมือและคนไทยทุกคนได้เข้ามาทำงานการเมือง อย่างสร้างสรรค์และพร้อมทำงานกับทุกฝ่าย รับฟังเสียงของประชาชนพรรคไทยก้าวใหม่เกิดขึ้นมาเพื่อไม่ทำแบบเดิม ไม่สร้างความขัดแย้ง แต่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเชื่อว่าหากพรรคการเมืองขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์ ความกล้าหาญ พลังความรู้ให้ไทยสามารถเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีกว่าแล้วกลับมาสตรองได้
จากนั้นเปิดตัวผู้บริหารพรรคฯ นายวราวิชญ์ กำภู ณ อยุธยา รองหัวหน้าพรรค อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ , นายคเณศ วังส์ไพจิตรหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ทยอยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการด้านเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd), นายก้องเกียรติ กรสูต เลขาธิการพรรคฯ , พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (ผบช.ภ.1 )เป็นรองหัวหน้าพรรค
ต่อมา นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดตัวพรรคไทยก้าวใหม่อย่างเป็นทางการ ในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองใหม่เป็นห่วงหรือไม่ ในการสู้กับสนามเลือกตั้ง ว่า เราเป็นพรรคการเมืองน้องใหม่ เชื่อว่าทุกพรรคการเมืองมีดี วันนี้ตั้งใจมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงประเทศ โดยเริ่มต้นด้วยการศึกษา
นายสุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า การที่วันนี้เราเปิดตัวพรรคการเมือง เพราะเป้าหมายเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ที่ต้องการเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลง มาร่วมงานการเมือง กับพรรคไทยก้าวใหม่ ซึ่งชูนโยบายด้านการศึกษา เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ และสร้างคุณภาพชีวิต พรรคเราตั้งใจสร้างสังคมนิยมใหม่ ในการส่งเสริมคนดี ในการปราบคอร์รัปชั่น
นายสุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า สำหรับการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งครั้งหน้า ถือเป็นช่วงเวลาที่เร็วมาก เพราะอีกไม่กี่เดือนจะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้ว วันนี้ทีมงานของพรรคไทยก้าวใหม่ เราได้คนจากหลากหลายอาชีพของประเทศไทย ซึ่งมีการโฟกัสกรุ๊ปแล้ว และเรากําลังดูว่าเราจะส่งลงเขตไหนบ้าง ดังนั้น จึงอยากให้ติดตาม สมัครเป็นสมาชิก และให้กําลังใจพรรคไทยก้าวใหม่ ส่วนจะส่งครบ 400 เขต หรือไม่ อันนี้คงต้องไปดู ส่วนรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้น ก็แน่นอนว่า หัวหน้าพรรคการเมืองต้องพร้อมทําหน้าที่เป็นผู้นําประเทศ และตนจะเป็น สส.บัญชีรายชื่อลําดับที่ 1 ของพรรค
เมื่อถามถึงการเมืองที่แบ่งขั้วแบ่งฝ่ายชัดเจน พรรคไทยก้าวใหม่จะวางตัวอยู่ตรงไหน นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า เราประกาศชัดว่า เราตั้งใจเป็นพรรคที่จะสร้างคนไปเปลี่ยนประเทศไทยจริงๆ ไม่ใช่แค่ระยะสั้น แต่อยากให้ดีขึ้นจริงๆ เราจึงมุ่งมั่น เพื่อทํางานร่วมกับทุกฝ่าย รับฟังเสียงของประชาชน
เมื่อถามย้ำว่า แปลว่าไม่มีข้อจํากัดในการร่วมกับพรรคไหนใช่หรือไม่ นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า อะไรก็ตามที่ให้พรรคฯเรามีโอกาสทํางานสร้างคน เพราะเราไม่ทําการเมืองทึ่ส่งต่อความขัดแย้ง เราอยากทํางานดูแลลูกหลานพี่น้องประชาชนทุกท่าน ขอให้พวกเราได้ไปทําเรื่องรากฐานประเทศไทยจริงๆ
เมื่อถามถึงนโยบายธนูดอกแรกเรื่องการศึกษา เรียนฟรีจนถึงจบปริญญาตรีนั้น งบประมาณจะเพียงพอหรือไม่ นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า สมัยนี้เด็กน้อยลงเยอะมากกว่า 3 เท่า หากเทียบกับสมัยของตน เราจึงมีงบประมาณเพิ่มขึ้นต่อหัวอยู่แล้ว ในฐานะที่ตนเป็นอดีตอธิการบดี เราเห็นอยู่แล้ว แต่การทําให้เขาได้งาน หลังจบการศึกษานั้น คือความท้าทายมากกว่า
ต่อข้อถามว่า จะมีบิ๊กเนมเข้ามาเปิดตัวเพิ่มเติมหรือไม่ นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า การเปิดตัวครั้งนี้ ก็เพื่อเชิญชวนคนมาทํางาน ทุกคนที่มาร่วมกัน มาด้วยอุดมการณ์ ความกล้าหาญ และความรู้ ซึ่งแต่ละคนก็มีความเป็นมืออาชีพ
เมื่อถามว่า มีการประเมินว่า พรรคไทยก้าวใหม่ จะได้กี่ที่นั่ง นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า พรรคการเมืองก็อยากจะประเมินให้สูงอยู่แล้ว แต่พรรคฯเราอยากมุ่งมั่นเรื่องจุดยืน และวิสัยทัศน์ของเรา จึงขอคะแนนให้เราได้ สส.จํานวนมากพอ ให้เราไปทําเพื่อท่านจริงๆ ทุกคะแนนของท่าน ในการเลือกตั้งปีหน้า สําคัญกับเรา และพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่เป้าหมายของเรา ไม่ใช่เฉพาะแค่ตรงนี้ แต่เราตั้งใจจะเป็นพรรคการเมืองของคนไทยทุกคน อย่างไรเราก็ต้องส่งทุกภาคอยู่แล้ว
ส่วนการส่งลงผู้ว่า กทม.และ ส.ก.นั้น นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า วันนี้เราโฟกัสเรื่องมิติประเทศไทยที่สําคัญจริงๆ ก่อน