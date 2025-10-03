วรชัย ชวนคนรักปชต. กินข้าวหน้าคลองเปรม 4 ต.ค. ให้กำลังใจทักษิณ แสดงพลังผลักดันแก้รธน.

‘วรชัย’ ชวนคนรัก ปชต. รวมพลังผลักดันแก้ รธน.
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า วันที่ 4 ต.ค. ขอเชิญชวนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตย รวมพลกินข้าวผัดใบกระเพราหน้าเรือนจำครองเปรม เวลา 15.00 น. พร้อมกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เพื่อแสดงพลังให้เห็นว่าวันนี้คนรักประชาธิปไตยยังรวมกลุ่มกันเหนียวแน่น เพราะคนที่อยู่ในเรือนจำจำเป็นต้องมีกำลังใจ
นายวรชัยกล่าวว่า วันที่ 4 ต.ค.จะมีคนรักประชาธิปไตยหลายภาค ทั้งอีสาน ตะวันออก เหนือ ใต้ แสดงพลังว่าวันนี้พวกเราทุกคนจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมและรัฐธรรมนูญใหม่ โดยไม่มีเรื่องของสีเสื้อมาเป็นเงื่อนไข มีแต่เรื่องของคนรักประชาธิปไตยเป็นแกนหลัก เพื่อผลักดันให้สมาชิกในสภา ทั้ง ส.ส. ส.ว.ช่วยผลักดันรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง
“ไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล ขอให้จับมือกัน เลิกทะเลาะแบ่งฝักฝ่าย ให้เอาประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก เพราะ ส.ส.มาจากการเลือกตั้งทุกคน วันนี้ถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญใหม่ ประเทศก็จะเจอกับดักและวนหมุนอยู่อย่างเดิม ทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นแค่พิธีกรรม ไม่มีเสถียรภาพทำงานต่อเนื่องเดินหน้านโยบายให้ประชาชนได้” นายวรชัยกล่าว