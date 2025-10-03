ตั๊น จิตภัสร์ รับพระราชทาน หนังสือ หลักการชาวพุทธ และกล่องจุ่มธรรมนาวาวัง
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2568 พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน หนังสือหลักการชาวพุทธ และกล่องจุ่มธรรมนาวาวัง มามอบให้แก่ นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หนังสือธรรมะอันทรงคุณค่านี้ พระราชทานเป็นธรรมทาน โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขอันพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนา ผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา มาตาปิตุบูชา อาจริยบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์
