กมธ.ชงสภา ผ่านวาระสาม ร่างพรบ.สันติสุข ด้าน ปชน.ยังไม่ยอม แปรญัตติ เพิ่มนิรโทษ 112 ให้เยาวชน

’กมธ.สร้างเสริมสันติสุขฯ‘ ชงรายงานให้สภาฯ แล้ว รอบรรจุเข้าระเบียบวาระให้ทัน ต.ค.นี้ ‘ปชน.’ สงวนคำแปรญัตติขอนิรโทษ 112 แบบมีเงื่อนไข-เยาวชนต่ำกว่า 18 ปี
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 นายชัยธวัช ตุลาธน อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สร้างเสริมสังคมสันติสุข พ.ศ…. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุข ในชั้นกมธ. ว่า ขณะนี้กมธ.ได้ส่งรายงานให้สภาฯ แล้ว รวมถึงได้มีการประสานงานกันระหว่างคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร (วิป) ฝ่ายค้าน รัฐบาล รวมถึงพรรคเพื่อไทย (ก.ก.) ซึ่งเห็นตรงกันว่า เราจะนำรายงานกมธ.ฯ เข้าสู่การพิจารณาวาระ 2 และ 3 ในสภาฯ ให้ทันเดือนตุลาคมนี้ก่อนที่สภาฯ จะปิดสมัยประชุมไปอีก 1 เดือนครึ่ง แต่ขณะนี้ต้องขอความร่วมมือทุกพรรคการเมืองพิจารณาร่างพ.ร.บ.การจัดการเพื่ออากาศสะอาด ซึ่งมีจำนวนมาตราเยอะให้เสร็จภายในกลางเดือนตุลาคม เพื่อจะได้มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขต่อ
เมื่อถามว่า สาระสำคัญของร่างรายงานฉบับดังกล่าวมีอะไรบ้าง นายชัยธวัช กล่าวว่า สาระสำคัญเป็นไปตามร่างหลักที่สภาฯ รับเข้ามา โดยมีการลงรายละเอียดชัดเจนขึ้นว่ าผลของการนิรโทษกรรมนั้นจะเป็นอย่างไร รวมถึงการล้างมลทินหรือล้างประวัติอาชญากรรมให้คนที่เคยโดนคดี หรือคดีสิ้นสุดไปแล้วด้วย ถือเป็นคนส่วนใหญ่ นอกจากนี้ จะมีการนิรโทษกรรมคดีทางแพ่งด้วย แต่ในชั้นกมธ.เห็นตรงกันว่า ไม่ควรที่จะต้องให้มีการจ่ายเงิน ให้กับคนที่โดนคดีและชดใช้ค่าเสียหายไปแล้ว เพียงแค่น่าจะยุติการบังคับคดีที่จะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายเพิ่มขึ้นอีก รวมถึงการไปช่วยปลดสถานะบุคคลล้มละลาย เพราะจริงๆ แล้วส่วนใหญ่ยังไม่ได้จ่ายค่าเสียหาย แต่ถูกฟ้องล้มละลายก่อน
นายชัยธวัช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงในเรื่องขององค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิรโทษกรรมให้มีความครอบคลุมมากขึ้น อีกส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญร่างกฎหมายที่ผ่านสภาฯ มาทั้งหมด มีการยกเว้นว่า จะไม่นิรโทษกรรมผ่านความผิดใดบ้าง โดยหลักๆ จะเป็นความผิดที่ทำให้เกิดผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บรุนแรงสาหัส คดีทุจริต รวมถึงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดย กมธ.สัดส่วนพรรคประชาชน (ปชน.) ได้สงวนคำแปรญัตติไว้ที่จะเสนอให้นิรโทษกรรมให้กับผู้ที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ในขณะที่กระทำความผิด รวมถึงมีการสงวนไว้ด้วยว่า การพิจารณานิรโทษกรรมความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 แบบมีเงื่อนไขได้หรือไม่