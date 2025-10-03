แห่คัมแบ๊กปชป. อดีตส.ส.ขั้วมาร์ค เอาสิทธิโหวตหน. ก่อนถึงเดตไลน์ มีชื่อ นิพิฏฐ์ ด้วย  

อดีตส.ส.ขั้วมาร์ค แห่คัมแบ๊กปชป. เอาสิทธิโหวตหน. ก่อนถึงเดตไลน์ มีชื่อ นิพิฏฐ์ ด้วย
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “ผมสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วในวันนี้ เพื่อใช้สิทธิเลือก คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรค ในวันที่ 18 ตุลาคม 2568”
สำหรับการยื่นใบสมัครสมาชิกของ นายนิพิฏฐ์ เป็นไปตามที่ นายวิรัช ร่มเย็น ประธานคณะกรรมการกำกับ วินิจฉัย ประมวลผลการเลือกตั้ง (กกต.) พรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกประกาศ ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2567 ข้อที่ 87 ดำเนินการสมัครสมาชิกเพื่อยืนยันสถานะการเป็นองค์ประชุม ภายในวันที่ 3 ตุลาคม ก่อนเวลา 00.00 น. หรือ เที่ยงคืน หากพ้นกำหนด แม้จะเป็นสมาชิกพรรคแล้ว จะถือว่า ไม่มีสถานะเป็นองค์ประชุม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2568 นี้
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นอกจาก นายนิพิฏฐ์ ยังมีอดีตส.ส. อาทิ น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ อดีต ส.ส.กทม. ที่ได้ลาออกจากสมาชิก ตั้งแต่ปลายปี 2566 หลัง นายอภิสิทธิ์ ลาออกจากสมาชิกพรรคได้ยื่นสมัครเป็นสมาชิกเช่นเดียวกัน โดย น.ส.อรอนงค์ ได้โพสต์ภาพยืนถือใบสมัครที่หน้าป้ายพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “อยากตะโกนดังๆ ดีใจโว๊ยยย! ได้กลับบ้านแล้ว”
ด้าน น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ อดีต ส.ส.ลพบุรี อดีตนายทะเบียน พรรคประชาธิปัตย์ ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ยินดียิ่งช่วงนี้… อดีตรัฐมนตรี อดีต ส.ส.คุณภาพ กลับมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
เพื่อร่วมเป็นพลัง เป็นโหวตเตอร์สนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ทุกคนมาด้วยใจ ด้วยตระหนักด้วยตนเองดีว่า…
พรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์ จะเป็นประโยขน์แก่บ้านเมืองอย่างไร
ไม่ใช่แค่เรื่องของพรรค แต่เป็นเรื่องของบ้านเมือง
ขอบคุณทุกท่านที่รวมใจกันกลับมาเป็นพลังให้พรรคและบ้านเมือง
วันนี้ยังมีเวลาสำหรับ ผู้มีคุณสมบัติเป็นโหวตเตอร์(ตามข้อบังคับพรรค)
สามารถสมัครเป็นสมาชิก ทั้งทางออนไลน์ ออฟไลน์ ได้ก่อนถึงเวลาเที่ยงคืน
สำหรับสมาชิกทั่วไปสมัครเป็นพลังร่วมกันได้ แม้ไม่ได้เป็นโหวตเตอร์
ขออนุญาตเจ้าของภาพแต่ละท่านด้วยค่ะ…ด้วยใจด้วยกัน
ย้อนอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง