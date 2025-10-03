เสธ.ต๊อด ชี้กองทัพได้ประโยชน์ พล.ท.บุญสิน นั่งที่ปรึกษาผบ.ทบ. อยู่พื้นที่นาน ประสบการณ์เยอะ

เสธ.ต๊อด เชื่อกองทัพได้ประโยชน์ มี ‘แม่ทัพกุ้ง’ เป็นที่ปรึกษา ชี้มีประสบการณ์ อยู่ในพื้นที่มานานตั้งแต่เป็นทหาร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงคำสั่งแต่งตั้ง พล.ท.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก จะมาเริ่มงานเมื่อไหร่ว่า พล.ท.บุญสินเป็นผู้มีประสบการณ์ อยู่ในพื้นที่มานาน และในช่วงที่เรามีสถานการณ์เฉพาะแบบนี้ก็ถือว่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งที่ได้ท่านมา เพราะเป็นผู้ที่ผ่านการทำงานและเป็นผู้บังคับหน่วยในพื้นที่นั้นมาตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตรับราชการทหาร