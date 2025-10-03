นายกฯหนู ล้อมวงกินข้าวทหารชายแดน ให้กำลังใจแนวหน้า ยัน รบ.พร้อมหนุนเต็มที่

นายกฯหนู ลงพื้นที่กองพันทหารราบที่ 21 ล้อมวงทหาร กินมื้อเที่ยงถาดหลุม ตักพะโล้เสิร์ฟกำลังพล ให้กำลังใจปฎิบัติหน้าที่รักษาความสงบชายแดนไทย – กัมพูชา ยัน รัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มที่
เมื่อเวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และพล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางไปตรวจภูมิประเทศ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ที่ฐานปฏิบัติการสามแยก กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพลในพื้นที่
ทั้งนี้ นายกฯได้สอบถามถึงความเป็นอยู่ของกำลังพล พร้อมย้ำว่า รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน ทั้งด้านสวัสดิการและการปฏิบัติงาน เพื่อให้กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจ และเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตย และความมั่นคงของชาติ ขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย
ขณะที่ นายกฯ ได้ร่วมรับประทานข้าวกับทหาร โดยได้ตักพะโล้ ให้กับเจ้าหน้าที่ทหารก่อนรับประทานอาหารร่วมกัน