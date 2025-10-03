ทบ.ยังไม่พบข้อมูล ทหารกัมพูชารุกล้ำ-สร้างฐานทหาร ที่ปราสาทคนา จ.สุรินทร์ แต่ถ้าจริงต้องจัดการอยู่แล้ว หากอยู่ในพื้นที่อธิปไตยไทย พร้อมเผยยังไม่ได้รับรายงานทหารเขมรลอดรั้วเข้าฝั่งไทย
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่เพจ Thai Burma railway โพสต์ข้อความ ตั้งข้อสังเกตปราสาทคนา และช่องระยี จังหวัดสุรินทร์ อาจถูกกัมพูชาเข้ายึดหลังพบมีการสร้างบันไดไม้ ว่า กองทัพยังไม่ได้รับข้อมูล เพียงแต่ได้ยินสื่อมวลชนพูดถึงอยู่ อาจจะต้องถามรายละเอียดในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ และกองทัพภาคที่ 2 อีกครั้ง
เมื่อถามย้ำว่า หากพบว่ามีการรุกล้ำ สร้างบันได และฐานทหารจะต้องมีการรื้อออกไปหรือไม่ พล.ต.วินธัย กล่าวว่า ต้องดำเนินการเหมือนกันอยู่แล้ว ถ้าเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทย ในหลักการนี้ต้องทำเหมือนกัน เพียงแต่ความละเอียดอ่อนแต่ละพื้นที่อาจต่างกัน ถ้าเป็นเรื่องของฝ่ายทหาร ก็ต้องใช้วิธีการในแบบของทหาร ถ้าเป็นประชาชนอย่างที่จังหวัดสระแก้ว ก็ต้องเป็นวิธีการดำเนินการแบบประชาชน
ส่วนกรณีมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทหารกัมพูชาลอดรั้วลวดหนามเข้ามาฝั่งไทยเมื่อคืนนี้ ได้ตรวจสอบแล้วหรือไม่ โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายละเอียด ซึ่งธรรมชาติของการปฏิบัติงานในพื้นที่ทำแบบนี้ไม่ได้ ถ้าพบก็ต้องมีการดำเนินการแน่นอน
ส่วนถึงขั้นต้องใช้อาวุธหรือไม่ โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น