เอกนัฏ ไม่กังวล ซิน เคอ หยวน เรียกค่าเสียหายกว่า 3 พันล้านบาท ลั่นเดินสุดซอย เหมือนเดิม
เมื่อวันที่ 3 ตุลาตม นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีตเลขาธิการพรรคร่วมไทยสร้างชาติ (รทสช.) และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ (ขิง) โดยระบุว่า “ที่ปรากฏตามข่าวว่าบริษัทผลิตเหล็กยักษ์ใหญ่ “ซิน เคอ หยวน” ฟ้องผมและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเรียกค่าเสียหายกว่า 3,000 ล้านบาทนั้น ผมไม่กังวลแต่อย่างใดครับ ที่ผ่านมาเราปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างไม่ลังเล
เราทำงานจริงจังในหน้าที่ ซึ่งสังคมเองก็พอที่จะได้รับรู้ถึงระดับของมูลค่าและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ว่ามากขนาดไหน คราวนี้ สื่อมวลชนได้หมายคำฟ้องก่อนผมและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมอีก แต่การเพิ่มแรงกดดันในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้ทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนครับ จะเดินหน้า #สุดซอย เหมือนเดิม”