ส.ส.ปชน.ขอบคุณ ทร. ย้ายด่วนขบวนการลักลอบค้าน้ำมัน ลุยต่อตั้งอนุกก.ตรวจสอบกองทัพ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายเชตวัน เตือประโคน ส.ส.ปทุมธานี พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “ต้องขอบคุณ พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทน์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ที่สั่งสอบและย้ายด่วนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีการใช้พลทหารปฏิบัติงานนอกภารกิจ การลักลอบนำน้ำมันออกจากหน่วย รวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทั้ง 3 กรณีเกิดขึ้นที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด กองทัพเรือภาคที่ 1 (ฐตร.ทรภ.1) อ.แหลมงอบ จ.ตราด อยากเห็นทุกเหล่าทัพ ตลอดจนทุกหน่วยราชการตอบสนองต่อเรื่องที่มีการร้องเรียนด้วยความรวดเร็วแบบนี้ โดยเฉพาะเหล่าทัพ นี่คือเกียรติยศศักดิ์ศรีของทหาร ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนการลงโทษผู้กระทำผิดที่ได้สัดส่วนไม่มีการปกป้องช่วยเหลือกัน เหล่านี้คือสิ่งที่สังคมอยากเห็นจากกองทัพ
นับตั้งแต่ที่ผมออกมาเปิดเผยเรื่องต่างๆ ที่ส่อว่าจะเป็นการทุจริตในกองทัพ ก็ปรากฏว่ามีเสียงสะท้อนออกมาเยอะมากทำนองว่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกหน่วย เป็นเรื่องที่มีมานานแล้ว เป็นเรื่องที่ไม่สามารถหาตัวผู้ที่ทำผิดได้หรอก ฯลฯ เหล่านี้สะท้อนภาพของกองทัพที่ย่ำแย่ในสายตายพี่น้องประชาชน ผมยืนยันตรงนี้ว่าการปฏิรูปกองทัพพวกเราพรรคประชาชนอยากเห็น คือการมีทหารที่เป็นทหารอาชีพ เป็นกองทัพที่ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กำลังพลทุกคน อาวุธยุทโธปกรณ์ทุกชิ้น ที่ดินทุกตารางเซนติเมตรที่ใช้ประโยชน์ ตลอดจนทรัพยากรทุกอย่างที่กองทัพได้รับต้องใช้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่าที่สุด สมกับที่ประชาชนให้ความไว้วางใจให้ทหารเป็นผู้ถืออาวุธและปกป้องประชาชนจากอริราชศัตรู
ยังมีอีกหลายกรณี ที่มีผู้ร้องเรียนเรื่องราวการทุจริตในกองทัพเข้ามา ซึ่งก็เป็นเหตุให้ผมได้ปรึกษากับทางเพื่อนๆ ในกรรมาธิการการทหารไว้ว่า เราอาจต้องมีการพิจารณาตั้ง อนุกรรมาธิการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อรับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ และใช้กลไกของงานสภาผู้แทนราษฎรนี้ในการคลี่คลายแก้ไขปัญหา ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการด้อยค่าหรือทำลายกองทัพ แต่เป็นการทำให้กองทัพปรับตัวเป็นสู่การเป็นทหารอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี จริงๆ”
