นายกฯหนู พร้อมหนุนกองทัพ ย้ำไม่เปิดด่าน ยัน สร้างรั้วไม่รุกล้ำใคร

นายกฯหนู ย้ำ รัฐบาลสนับสนุนกองทัพทุกอย่าง ต้องมีแสนยานุภาพมากกว่าฝ่ายตรงข้าม แม้ยังไม่เกิดเหตุปะทะ ขอชาวบ้านมั่นใจไม่มีเปิดด่าน ไม่กังวลสร้างรั้ว ผิดข้อตกลง ไม่ได้รุกล้ำใคร
เมื่อเวลา 16.20 น. วันที่ 3 ตุลาคม ที่ ร.ร.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการรับฟังสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่าเราต้องให้การสนับสนุนกองทัพ แม้จะยังไม่มีการปะทะ แต่เราเตรียมความพร้อมและแสนยานุภาพที่ดีมากกว่าฝั่งตรงข้ามของเราตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นหลักในการเตรียมความพร้อม ในการปกป้องอธิปไตย ส่วนการสนับสนุนอะไรบ้าง คงไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่ย้ำว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผืนแผ่นดินของประเทศไทย ไม่มีใครสามารถเข้ามารุกรานคุกคามประชาชนของเราได้
ส่วนที่ จ.สุรินทร์มีการขอสนับสนุน แอนตี้โดรน นายอนุทิน ระบุว่า เราวางแผนโดยทางกองทัพอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า ประชาชนขอยังไม่ให้เปิดด่าน เพราะยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ที่อาจเกิดการปะทะอีกครั้งหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า แทบจะเป็นฉันทานุมัติของประชาชน ทั้งที่อยู่ชายแดนและที่ได้รับผลกระทบ ไม่มีคนไหนที่อยากให้เปิดด่านเลยสักคนเดียว เพราะฉะนั้น รัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชน ซึ่งเรื่องเปิดด่านขอให้มั่นใจว่า จะไม่มีวันเกิดขึ้นจนกว่าเงื่อนไข หรือสิ่งที่จะประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยได้รับการยอมรับ และทำให้เรามั่นใจถึงจะพิจารณา
เมื่อถามถึงการสร้างรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา นายอนุทิน กล่าวว่า ให้ทางกองทัพกำหนดว่า จะสร้างรั้วตรงไหน เมื่อไหร่ อย่างไร โดยรั้วจะมีหลายรูปแบบให้เป็นไปตามภูมิประเทศ
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ ว่าการสร้างรั้วบริเวณริมชายแดน ที่เป็นข้อพิพาท จะทำให้เกิดความขัดแย้ง เนื่องจากในข้อตกลงหยุดยิง ระบุไว้ว่า ห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ข้อพิพาท นายอนุทิน ระบุว่า เราสร้างอยู่ในแนวเขตของประเทศเรา ไม่ได้ไปรุกล้ำใคร
นายกฯ กล่าวต่อว่า “อย่าลืมนะ จำคำถ้อยแถลงของรมว.ต่างประเทศ ของไทย ที่สหประชาชาติ เราเป็นผู้ที่ถูกรุกล้ำ ดังนั้น หลักตรงนี้เราจะทำให้ประชาคมโลก เกิดความมั่นใจว่า เราทำทุกสิ่งเพื่อรักษาอธิปไตย และเกียรติภูมิของประเทศเรา”
เมื่อถามถึงการลงพื้นที่ให้กำลังใจกำลังพล ต้องชนะเท่านั้น นายอนุทิน ร้อง “อ้าว ทหารไทยแพ้ใครได้”