อนุทิน ขู่รองผู้ว่าฯ สัปดาห์หน้า ‘เงินเยียวยา’ ต้องเข้ากระเป๋าชาวบ้าน ไม่งั้นไม่ได้เลื่อนขั้นแน่

นายกฯ พบชาวสุรินทร์ ลั่น เปิดเป๋ารอค่าเยียวยาสัปดาห์หน้า ขู่ รองผู้ว่าฯ ไม่เซ็นเบิกจ่าย ไม่ได้เลื่อนขั้นแน่ ย้อนถามใครเปิดด่านจะเจอมือหรือตีน ชาวบ้านสวนทันที “ตีน” ก่อนอ้อนกลับ มาตอบแทนพระคุณประชาชน โว เลือกตั้งรอบหน้า 4 จังหวัดอีสานใต้น้ำเงินล้วน
เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 3 ตุลาคม ที่ ร.ร.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เดินทางมาที่ ร.ร.พนมดงรัก เพื่อเยี่ยมชาวบ้านใน อ.พนมดงรัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจากการสู้รบไทย-กัมพูชา ทันทีที่มาถึง นายกฯได้เดินทักทายกับกลุ่มกองกำลังรักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และทหารผ่านศึก ซึ่งเป็นการทักทายอย่างเป็นกันเองกับทุกหน่วยงาน พร้อมทักทายชาวบ้าน และโบกมือด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง
ก่อนที่นายอนุทินขึ้นเวทีเพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ว่า วันนี้เดินทางมาคณะใหญ่ และมีรัฐมนตรีมาหลายคน เพราะตั้งใจจะมาเยี่ยมประชาชนที่ จ.สุรินทร์ ด้วยความเป็นห่วง และนำกำลังใจอย่างเปี่ยมล้นมาให้
นายอนุทินกล่าวต่อว่า เป็นนายกฯมาเกือบเดือน เพื่อรอวันที่จะได้มาพบประชาชนในพื้นที่ชายแดน เพราะอยู่ที่กรุงเทพฯมีงานเยอะแยะไปหมด แต่ใจก็ยังห่วงประชาชนในพื้นที่ชายแดน ห่วงเจ้าหน้าที่พี่น้องตำรวจชายแดน ทหาร แต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอประชาชนแล้ว
จากนั้น นายกฯได้แนะนำรัฐมนตรีที่เดินทางมาด้วย ว่าเป็นคนที่จะมาทำให้ทุกอย่างดีขึ้น ทั้งเรื่องความมั่นคง เรื่องการสู้รบ การฟื้นฟู และเรื่องของเศรษฐกิจ คือ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ คนนี้ที่จะมาทำให้พืชผลขอเกษตรกรดีขึ้น นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รมช.สาธารณสุข รวมถึง ส.ส.สุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย
รวมถึง น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นเลขาฯจาก จ.ศรีสะเกษ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ส.ส.เซี๊ยะ และคนสุดท้าย น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขาฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งหมดที่แนะนำมาเป็นคนสุรินทร์ คนชัยภูมิ ส่วนตนเป็นคนบุรีรัมย์ และคนที่ต้องขอให้ปรบมือจนหลังคารั่ว คนนี้ที่จะทำให้เราไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข คือ พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาค 2 คนใหม่ คนที่ต้องขอฝากชีวิตทุกคนไว้กับท่าน
นายอนุทินกล่าวต่อว่า พวกเราทุกคนพร้อมที่จะมาทำงานแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน และไม่ต้องห่วง ยืนยันเงินเยียวยาสัปดาห์หน้าเข้ากระเป๋าทุกคน เงินอยู่ในธนาคารออมสิน ตอนนี้แม้ว่าสุรินทร์จะไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัด แต่มีรองผู้ว่าฯ ถามว่ารองผู้ว่าฯอยากขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่ ถ้าหากสัปดาห์หน้าเงินไม่เข้ากระเป๋า สุรินทร์จะไม่มีผู้ว่าฯอีก ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ไม่กล้าเซ็นตั้งผู้ว่าฯ
นายกฯกล่าวว่า สำหรับการสร้างหลุมหลบภัยขอให้เป็นธุระของพวกตน ขอประชาชนอย่ากังวล 2-3 เดือนก่อน ตนก็มาสร้างบังเกอร์ให้พร้อมกับ ส.ส.คือซ้อกุล ในวันนั้นไม่มีกลไกข้าราชการมาช่วย ต้องแบกอิฐแบกปูนกันมา 2 คน ขับรถมากันเอง
“วันนี้เป็นนายกรัฐมนตรี และเป็น รมว.มหาดไทย ทำได้มากกว่านั้นพันเท่า และต้องทำอย่างเต็มที่ ไม่อย่างนั้นมาเหยียบหน้าเลย เพราะครั้งที่แล้วมาแต่ไม่มีตำแหน่ง แต่วันนี้มาแล้วเราสามารถได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ดังนั้น วันนี้ผมจะต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชน ไม่ใช่เฉพาะ อ.พนมดงรัก หรือคนสุรินทร์ แต่รวมไปถึงชาวบ้านที่อยู่ในชายแดน จะทำให้ทุกอย่างเรียบร้อย” นายกฯกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนเวที นายกฯได้สอบถามประชาชนว่าจะให้เปิดด่านหรือไม่ ซึ่งประชาชนยกมือบอก “ปิดด่าน” นายกฯจึงถามกลับว่า ถ้าหากคนเปิดด่านจะเจอมือหรือตีน ชาวบ้านตอบกลับว่า “ตีน” ซึ่งเรียกเสียงหัวเราะจากชาวบ้าน
นายอนุทินกล่าวต่อว่า เราต้องทำในทุกๆ สิ่งเพื่อให้เราไม่เสียเปรียบ และให้ประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นกับเรา มีช่องทางหลายช่องทางให้สถานการณ์กลับมาให้ดีที่สุด วันนี้กลับไปตนจะไปดูเรื่องการเยียวยา เรื่องหนี้สิน เรื่องความปลอดภัย และราคาสินค้าเกษตร รวมไปถึงการฟอกไต อะไรที่ให้มาแล้วจะถอนกลับไปไม่ได้ วันนี้ตนมีโอกาสกลับมาแล้วจะต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตอบแทนพระคุณประชาชน
นายกฯกล่าวด้วยว่า จ.สุรินทร์ มีบุญคุณกับตนมาก ขึ้นเวทีทางการเมืองครั้งแรกก็ที่ จ.สุรินทร์ เพราะจังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง ให้ ส.ส.มายกจังหวัด และบางจังหวัดก็ค่อนจังหวัด จากนี้ขอ ส.ส.ยกจังหวัด และทำประโยชน์ให้กับประชาชน และขอขอบคุณ ส่วนที่เหลือเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิการทั้งอาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน เรื่องเงินจะกลับไปดูแลให้อย่างเต็มที่ ซึ่งวันนี้อธิบดีปกครองและกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมาด้วย ส่วนอาสาสมัครได้รับเงินไปแล้ว ตนเป็นคนเซ็นเช็คเงินสดให้เอง หากจะเอาอีกขอให้เศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้น และเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องความช่วยเหลือต่างๆ ตนรับฟังมาทั้งหมดแล้วซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดจะส่งเรื่องมาและตนจะรีบดูแลจัดการให้โดยเร็ว
นาวกฯกล่าวว่า วันนี้เอาใจมาให้ด้วยความห่วงใย และจะมาเรื่อยๆ วันนี้มาแบบทางการ แต่ครั้งหน้าจะมาแบบเซราะกราว มาเจอกับพ่อแม่พี่น้องไม่อยากจะรบกวนข้าราชการผู้ใหญ่ ก็จะมา “บอง-บา-อน-นี” (มาเจอแบบฉันพี่น้อง) แบบนี้จะมาพบกันอย่างใกล้ชิดต่อไปไม่ต้องห่วงซ้อคนดูแลอยู่แล้ว
ก่อนกลับ นายกฯได้กล่าวอวยพรประชาชนว่า ขอให้โชคดีปลอดภัยจากภยันอันตรายทุกสิ่งและมีความสุขที่เหลือปล่อยให้พวกตน ทำงานให้ทุกคนครับขอให้กลับบ้านได้